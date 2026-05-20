Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

CAO đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Video: Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng gần 70 đối tượng liên quan ma túy (Nguồn: CAO)

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật). Ảnh: CATPHCM

Kết quả điều tra ban đầu, qua công tác điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện trên địa bàn Thành phố trong quý 1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: Ảnh: CATPHCM

Từ đó Phòng PC04 đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM bắt 71 bị can trong đường dây ma túy. Ảnh: CATPHCM

Công an TP.HCM cho biết, việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.