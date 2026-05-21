Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam
GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" đối với Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên).
Trước đó, ngày 9/5/2026 Công an xã Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H (SN 1984, thường trú tại thôn Đức Chính, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) tố giác Đỗ Thế Hải (SN 2004, HKTT tại thôn Phạm, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) có hành vi giao cấu với con gái của bà là cháu N.N.T (SN 2013).
Qua xác minh Công an xác định, từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026, Đỗ Thế Hải phát sinh tình cảm yêu đương và đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.N.T tại nhà nghỉ Bảo Ngọc Minh (địa chỉ tại Khu đô thị Tây Quốc lộ 10, xã Đông Hưng).
Đến ngày 9/5/2026, gia đình biết sự việc, sau đó đến Công an xã Đông Hưng tố giác.
Tại cơ quan Công an, Đỗ Thế Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thế Hải để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được quy định tại khoản 2, Điều 145, Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
