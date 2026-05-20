Ca sĩ Long Nhật khai gì khi bị bắt?
GĐXH - Ca sĩ Long Nhật đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đối tượng khác vì liên quan đến ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ Long Nhật đã khai gì?
Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã khởi tố, tạm giam ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh) cùng hơn 70 người để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Khi được cơ quan Công an hỏi về hành vi phạm tội, ca sĩ Long Nhật đã khai quá trình mua và sử dụng loại chất cấm này.
Theo ca sĩ Long Nhật: "Đã dùng ma túy đá và cùng sử dụng với một người giúp việc và "đệ tử" tới chơi. Người "giúp việc" này là quản lý của Long Nhật tên Nguyễn Minh Nhật.
Nguồn ma túy được mua của Kiều Quốc Nhã với giá 500.000 đồng. Khi mua, Nhã giao tới thì "mấy đứa nhỏ" nhận và sử dụng trong nhà của nam ca sĩ. Trong căn nhà này, Long Nhật cho Minh Nhật ở phòng bên cạnh phòng mình và sử dụng ma túy trong phòng của Minh Nhật".
Ca sĩ Long Nhật khai tiếp, dụng cụ sử dụng ma túy là do Minh Nhật quản lý, cất giữ. Nam ca sĩ chuyển 1 triệu đồng để mua ma túy trong đó có 500.000 đồng là tiền ma túy còn lại là tiền xe.
Nam ca sĩ khai sử dụng ma túy từ ngày 23/4 đến ngày bị bắt. Số ma túy này được Minh Nhật và người bạn "nấu" lên, sau đó ca sĩ Long Nhật sử dụng.
Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế. Anh là ca sĩ được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Long Nhật tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như "Mấy nhịp cầu tre", "Tình Huế", "Gió về miền xuôi", "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Ai ra xứ Huế"… Các sản phẩm của Long Nhật chủ yếu gắn với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình.
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.
Long Nhật lập gia đình và có con. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, anh cho biết vợ con sống kín tiếng và ít tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc sống gia đình của nam ca sĩ từng được công chúng quan tâm khi anh chia sẻ về khoảng thời gian sống xa gia đình để hoạt động nghệ thuật.
Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túyPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng 69 người khác vì liên quan đến ma túy.
Phát hiện cửa hàng bán hơn 1.400 sản phẩm giày dép giả nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, "New Balance" và "Onitsuka Tiger"Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, thường trú tại TP.HCM) vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Giá phải trả cho nhóm đối tượng người nước ngoài buôn lậu 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng về Việt NamPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân ĐỉnhPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bình Minh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Minh chính là đối tượng đã chặn đường, hành hung dã man hai cô gái điều khiển xe máy tại phường Xuân Đỉnh.
Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đườngXã hội - 18 giờ trước
Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ chửi, tát tài xế ô tô sau va chạm xe.
Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máyPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra 2 xe máy của các đối tượng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phần ổ khóa phương tiện có dấu hiệu bị cậy phá, dây điện đấu nối thủ công, trong cốp xe có nhiều dụng cụ nghi dùng để mở khóa xe máy.
Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua FacebookPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng tâm lý mua hàng online giá rẻ và sự e ngại của khách với mặt hàng thuốc lá điện tử, hai thanh niên ở Phú Thọ đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hàng nghìn đơn hàng Ship COD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố VọngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lẻn vào tiệm vàng trên phố Vọng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để thực hiện hành vi cướp tài sản, một đối tượng 21 tuổi quê Ninh Bình đã bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.
Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng nay (19/5), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả. 8 đối tượng đã bị bắt giữ.
Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải PhòngPháp luật
GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.