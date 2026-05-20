Ca sĩ Long Nhật khai gì khi bị bắt?

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã khởi tố, tạm giam ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh) cùng hơn 70 người để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Khi được cơ quan Công an hỏi về hành vi phạm tội, ca sĩ Long Nhật đã khai quá trình mua và sử dụng loại chất cấm này.

Theo ca sĩ Long Nhật: "Đã dùng ma túy đá và cùng sử dụng với một người giúp việc và "đệ tử" tới chơi. Người "giúp việc" này là quản lý của Long Nhật tên Nguyễn Minh Nhật.

Nguồn ma túy được mua của Kiều Quốc Nhã với giá 500.000 đồng. Khi mua, Nhã giao tới thì "mấy đứa nhỏ" nhận và sử dụng trong nhà của nam ca sĩ. Trong căn nhà này, Long Nhật cho Minh Nhật ở phòng bên cạnh phòng mình và sử dụng ma túy trong phòng của Minh Nhật".

Ca sĩ Long Nhật khai tiếp, dụng cụ sử dụng ma túy là do Minh Nhật quản lý, cất giữ. Nam ca sĩ chuyển 1 triệu đồng để mua ma túy trong đó có 500.000 đồng là tiền ma túy còn lại là tiền xe.

Nam ca sĩ khai sử dụng ma túy từ ngày 23/4 đến ngày bị bắt. Số ma túy này được Minh Nhật và người bạn "nấu" lên, sau đó ca sĩ Long Nhật sử dụng.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế. Anh là ca sĩ được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Long Nhật tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như "Mấy nhịp cầu tre", "Tình Huế", "Gió về miền xuôi", "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Ai ra xứ Huế"… Các sản phẩm của Long Nhật chủ yếu gắn với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.

Long Nhật lập gia đình và có con. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, anh cho biết vợ con sống kín tiếng và ít tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc sống gia đình của nam ca sĩ từng được công chúng quan tâm khi anh chia sẻ về khoảng thời gian sống xa gia đình để hoạt động nghệ thuật.