Bắc Ninh: Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp 1,1 tỷ đồng của cô gái 28 tuổi
GĐXH - Hai đối tượng Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Cướp tài sản”.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người nước ngoài để điều tra về tội "Cướp tài sản" là 300.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng).
Hai đối tượng bị khởi tố là Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc.
Trước đó, ngày 5/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc) tố giác 2 đối tượng người Trung Quốc chưa rõ danh tính chiếm đoạt tài sản với số tiền là 300.000 Nhân dân tệ.
Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án có thủ đoạn manh động và liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung truy xét nhằm nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Chưa đầy 24 giờ sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao là thủ phạm gây ra vụ án trên khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 4/2026, bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua ứng dụng Wechat, các đối tượng đã dụ dỗ chị C.M.Z từ Trung Quốc sang Việt Nam chơi và hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí.
Ngày 2/5/2026, chị C.M.Z nhập cảnh vào Việt Nam và được các đối tượng đến đón tại sân bay. Sau đó, đưa đi ăn tối rồi về nhận phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh).
Đến khoảng hơn 0h00 ngày 3/5/2026, các đối tượng dùng băng dính trói chị C.M.Z, đe dọa, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu chuyển tiền qua ứng dụng Wechat rồi cướp số tiền 300.000 Nhân dân tệ.
Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 15 triệu đồng và phong tỏa 417.000 Nhân dân tệ (trong đó có 300.000 Nhân dân tệ chiếm đoạt của chị C.M.Z) trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng cùng nhiều đồ vật có liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
