Phát hiện đoạn ngà voi nhặt được dưới sông Lò được rao bán trên mạng
GĐXH – Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đoạn ngà voi mà con trai ông H.V.H. nhặt được dưới sông rồi cất giữ và rao bán trên mạng.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24/9, tại Quốc lộ 16 đoạn qua địa phận Bản Hạ, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra, kiểm soát số 13 (Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dừng kiểm tra phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 36H7-085.xx do anh L.V.N. (trú tại xã Văn Phú) điều khiển chở theo phía sau là ông N.V.T. (trú tại xã Tam Lư).
Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh, bước đầu xác định, ông N.V.T. có nghe thông tin một người đàn ông ở Bản Sại, xã Tam Lư đang sở hữu 1 đoạn ngà voi và muốn bán. Với ý định sẽ mua đoạn ngà voi trên về làm thuốc chữa bệnh nên ông T. đã vay mượn số tiền 30 triệu đồng để tìm người đàn ông trên để mua.
Sau khi nắm được tình hình, tổ tuần tra, kiểm soát phối hợp với Công an xã Tam Lư để xác minh, làm rõ. Đến khoảng 16h5’ phút cùng ngày, Công an xã Tam Lư phối hợp cùng tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông H.V.H. (trú tại xã Tam Lư).
Qua kiểm tra đã phát hiện một vật màu trắng, dạng sừng có chiều dài 21 cm, chiều rộng gốc 8,5 cm, chiều rộng ngọn 0,3 cm, nặng 0,91 kg (theo lời khai của ông H. thì vật trên là ngà voi được con trai ông nhặt được ở sông Lò đem về nhà cất giữ và rao bán trên mạng).
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP thì voi Châu Á được xếp vào nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại thuộc nhóm IB.
Theo đó, hành vi mua bán, vận chuyển ngà voi trái phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP (phạt tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng) hoặc bị xử lý hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.
Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hìnhPháp luật - 22 phút trước
Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.
Luôn sẵn sàng giúp người khác, 4 con giáp này cả đời hưởng phúc quý nhânĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo thiệt hơn.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trờiThời sự - 1 giờ trước
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tốPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.
Thách thức lớn khi thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được 'ngụy trang'Xã hội - 2 giờ trước
GĐXH - "Chúng ta đang đứng trước một thách thức lớn khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được 'ngụy trang' dưới nhiều hình thức công nghệ mới, bắt mắt, mùi vị hấp dẫn, lan truyền qua mạng xã hội với nhiều thông tin sai lệch", ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh.
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếmThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữGiáo dục - 5 giờ trước
Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.
Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồngPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rétThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.