Phát hiện đoạn ngà voi nhặt được dưới sông Lò được rao bán trên mạng

Thứ hai, 20:30 01/12/2025
GĐXH – Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đoạn ngà voi mà con trai ông H.V.H. nhặt được dưới sông rồi cất giữ và rao bán trên mạng.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24/9, tại Quốc lộ 16 đoạn qua địa phận Bản Hạ, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra, kiểm soát số 13 (Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dừng kiểm tra phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 36H7-085.xx do anh L.V.N. (trú tại xã Văn Phú) điều khiển chở theo phía sau là ông N.V.T. (trú tại xã Tam Lư). 

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhặt được ngà voi dưới sông lò , rao bán trên mạng: Hệ lụy pháp lý nghiêm trọng - Ảnh 1.

Vụ việc mua bán ngà voi vừa được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện.

Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh, bước đầu xác định, ông N.V.T. có nghe thông tin một người đàn ông ở Bản Sại, xã Tam Lư đang sở hữu 1 đoạn ngà voi và muốn bán. Với ý định sẽ mua đoạn ngà voi trên về làm thuốc chữa bệnh nên ông T. đã vay mượn số tiền 30 triệu đồng để tìm người đàn ông trên để mua.

Sau khi nắm được tình hình, tổ tuần tra, kiểm soát phối hợp với Công an xã Tam Lư để xác minh, làm rõ. Đến khoảng 16h5’ phút cùng ngày, Công an xã Tam Lư phối hợp cùng tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông H.V.H. (trú tại xã Tam Lư).

Nhặt được ngà voi dưới sông lò , rao bán trên mạng: Hệ lụy pháp lý nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hành vi mua bán ngà voi là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Qua kiểm tra đã phát hiện một vật màu trắng, dạng sừng có chiều dài 21 cm, chiều rộng gốc 8,5 cm, chiều rộng ngọn 0,3 cm, nặng 0,91 kg (theo lời khai của ông H. thì vật trên là ngà voi được con trai ông nhặt được ở sông Lò đem về nhà cất giữ và rao bán trên mạng).

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP thì voi Châu Á được xếp vào nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại thuộc nhóm IB.

Theo đó, hành vi mua bán, vận chuyển ngà voi trái phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP (phạt tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng) hoặc bị xử lý hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Nhặt được ngà voi dưới sông lò , rao bán trên mạng: Hệ lụy pháp lý nghiêm trọng - Ảnh 3.Ngang nhiên bày bán hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi tại nhà

Để kiếm lời, Tùng lên mạng xã hội đặt mua hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi về bày bán tại nhà.

Gia Hân
Tòa soạn Quảng cáo
Top