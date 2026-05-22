Bắt giữ hàng loạt “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV…
GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố các “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa khởi tố 23 đối tượng thuộc đường dây Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV... về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trong thời gian từ 15-21/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai; Tây Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá, Nghệ An; Hà Tĩnh; TP Hồ Chí Minh; TP Hà Nội…
Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch (SN 1995, HKTT: xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở hiện tại: Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Các đối tượng đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Đường dây trên hoạt động thông qua các Website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: "Giàng A Phò", "Giàng A Lử", "Giàng A Lôi", "Giàng A Páo", "Giàng A Cay"…
Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 06 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao; phong toả 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong toả tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại…
Cơ quan Công an cho biết, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với thủ đoạn hết sức tinh vi và khép kín.
Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1… (đặc biệt giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất).
Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền Worldcup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.
Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.
Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây.
