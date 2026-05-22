Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạt
GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.
Ngày 22/5, Công an xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.C. (SN 1976, trú thôn 1, xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "C.N" chia sẻ đoạn video do tổ chức phản động "Việt Tân" cắt ghép bằng công nghệ AI. Nội dung video có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng hình ảnh, uy tín của lực lượng công an.
Đáng chú ý, tài khoản này còn đăng kèm dòng trạng thái mang tính kích động, xúc phạm, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thông tin trên mạng xã hội.
Làm việc với cơ quan công an, ông C. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.
Công an xã Quỳnh Thắng khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, nhất là các video, hình ảnh có dấu hiệu cắt ghép bằng công nghệ AI hoặc chưa được kiểm chứng.
