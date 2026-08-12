Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết về chiều tối

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Thời tiết Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, hôm nay khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông về chiều, có nơi mưa to. Trong khi nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp diễn nắng nóng.

Tại Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội dự báo thời gian nắng nóng hôm nay ngắn hơn những ngày trước, chủ yếu tập trung về trưa chiều. Về chiều tối khu vực này có mưa dông giúp làm dịu nóng.

Nguyên nhân bởi trường gió Bắc đến Tây Bắc khô ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang hoạt động yếu dần đi. Vì thế nhiệt độ trưa chiều nay tại các phường từ phường Lào Cai đến phường Hòa Bình, sang phường Hoa Lư, phường Kiến An, phường Hoàn Kiếm dự báo nhiệt độ trong khoảng 35-36 độ. Về chiều tối nhiều phường có mưa rào kèm dông.

Tại khu vực Trung Bộ, từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xuống đến phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) nhiệt độ trong khoảng từ 35-36 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to với lượng trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp; sạt lở đất, lũ quét khu vực triền đồi núi đặc biệt là tại tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi có mưa, trưa và chiều khu vực này có nắng mây đan xen. Nhiệt độ các phường ở Cao nguyên Trung Bộ không quá 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ mức nhiệt phổ biến từ 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng, thời gian nắng mạnh về trưa và chiều. Ảnh: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 13/8:

- Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 13/8 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ (bao gồm cả phía Đông tỉnh Lâm Đồng) và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/8 đến ngày 21/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17-18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 15-16/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến khi nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần này. Trong đó Thủ đô Hà Nội là khu vực kết thúc nắng nóng muộn nhất, mức nhiệt cao nhất dao động từ 37-38 độ.