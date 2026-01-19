Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, ngày 18/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Đăng Hải N, Đàm Hướng Q, Nghiêm Xuân T, Triệu Phúc T, Lường Nhật L, Bàn Duy T, Đặng Văn K, Bàn Tiến L (đều sinh năm 2009); Chu Quốc T (sinh năm 2007); Chu Đức H, Long Đức H (sinh năm 2008), trú tại các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh, Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên; hiện là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn xã Chợ Đồn và xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên.

Theo kết quả điều tra, khoảng 01h00 ngày 20/9/2025, tại thôn 4, xã Chợ Đồn, Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn phát hiện 03 đối tượng gồm: Triệu Phúc T, Lường Nhật L, Nông Quốc T (đều sinh năm 2010, trú tại thôn Nà Càng, xã Chợ Đồn) điều khiển xe mô tô chở 03 người, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách, đánh võng. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng xe và mời về trụ sở làm việc.

Sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Lê Đăng Hải N và Chu Quốc T, hai nhóm thanh, thiếu niên gồm 16 đối tượng thuộc xã Chợ Đồn và xã Nghĩa Tá đã lên mạng xã hội tập hợp lực lượng, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Tối 17/9/2025, các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao nhọn, phóng lợn, gậy sắt, đinh ba, vỏ chai thủy tinh; điều khiển xe mô tô rượt đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường thuộc khu vực thôn 5, 6, 7 và 14, xã Chợ Đồn. Khi hai nhóm gặp nhau tại đoạn đường nội thôn thôn 7, xã Chợ Đồn, các đối tượng đã ném vỏ chai bia về phía đối phương.

Sau sự việc, hai nhóm tiếp tục liên hệ qua mạng xã hội, tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí và hẹn tiếp tục đánh nhau vào đêm 20/9/2025 tại địa bàn xã Chợ Đồn. Tuy nhiên, đến khoảng 01h00 ngày 20/9/2025, các đối tượng đã bị Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo cơ quan công an, hành vi tụ tập đông người để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngoài 11 đối tượng đã bị khởi tố, các đối tượng còn lại, tùy mức độ vi phạm, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công an xã Chợ Đồn để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

