Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Thứ bảy, 07:41 13/12/2025 | Pháp luật
L.V
L.V
GĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 13/9/2025 tại khu vực đường Việt Hàn (thôn An Lương, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng).

Theo đó, công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Chí Khiêm (SN 2006, trú thôn Trung Hòa, xã Đức Phú). Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng: Nguyễn Tiến Long (SN 2008, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân); Đỗ Ung Nho Nga (SN 2009, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân); Nguyễn Phan Thanh Bảo (SN 2009, trú thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân); Nguyễn Văn Lập (SN 2008, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân); Trần Đăng Hiếu (SN 2008, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân).

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy: Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, Trần Đăng Hiếu (SN 2008, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân) đã hẹn Lương Anh Khôi (SN 2009, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh) đánh nhau tại đường Việt Hàn, thôn An Lương.

Cả hai không chỉ đi một mình mà còn rủ hàng loạt bạn bè cùng tham gia, hình thành hai nhóm với hơn 20 thiếu niên, phần lớn là học sinh THPT.

Khi kéo đến điểm hẹn, cả hai nhóm mang theo hung khí. Hiếu dùng đoạn sắt nhặt bên đường đánh liên tiếp vào người Khôi; Nga rút súng dí vào đầu đe dọa; Khiêm mang dao Shasimi dài 54cm chém nhiều phát làm vỡ mũ bảo hiểm và gây thương tích cho hai người.

Tại hiện trường, hàng chục học sinh đứng xem, một số quay video, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và hết sức nguy hiểm.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích và xử lý nghiêm toàn bộ các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tòa soạn Quảng cáo
Top