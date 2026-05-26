29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

Thứ ba, 10:09 26/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 29 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 24/5/2026, do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Diên Hồng và Pleiku.

Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok, thu hút sự chú ý của nhiều lượt người xem, chia sẻ, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các xã, phường khẩn trương điều tra, truy xét, làm việc với các đối tượng liên quan.

Phần lớn các đối tượng liên quan đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ảnh: CACC

Trong 2 ngày 24 và 25/5/2026, lực lượng Công an đã triệu tập 29 đối tượng để làm việc. Phần lớn các đối tượng liên quan đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có một số em đang là học sinh THPT. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ các hung khí cùng phương tiện phục vụ việc điều tra.

Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Pháp luật
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Pháp luật
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật

