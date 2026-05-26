29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 29 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 24/5/2026, do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Diên Hồng và Pleiku.

Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok, thu hút sự chú ý của nhiều lượt người xem, chia sẻ, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các xã, phường khẩn trương điều tra, truy xét, làm việc với các đối tượng liên quan.

Phần lớn các đối tượng liên quan đều ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Trong 2 ngày 24 và 25/5/2026, lực lượng Công an đã triệu tập 29 đối tượng để làm việc. Phần lớn các đối tượng liên quan đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có một số em đang là học sinh THPT. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan; đồng thời thu giữ các hung khí cùng phương tiện phục vụ việc điều tra.