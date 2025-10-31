Chợ Nhà Xanh – nơi ‘săn đồ rẻ’ nhưng khiến nhiều người giật mình khi biết nguồn gốc hàng hóa
GĐXH - Chợ Nhà Xanh, phường Cầu Giấy, Hà Nội từ lâu đã được xem là “thiên đường giá rẻ” của sinh viên. Thế nhưng, sau vẻ tấp nập mua bán ấy là không ít băn khoăn: liệu nơi đây còn giữ được danh tiếng hàng bình dân chất lượng, hay đang dần biến thành điểm bán hàng nhái, hàng kém chất lượng?
Nhắc tới khu vực Cầu Giấy – Hà Nội, nhiều sinh viên sẽ nghĩ ngay đến chợ Nhà Xanh, một khu chợ nhỏ nhưng luôn tấp nập, náo nhiệt từ sáng đến tối. Đây được xem là điểm mua sắm "ruột" của sinh viên bởi giá rẻ, dễ chọn, dễ mua. Tuy nhiên, đi cùng danh hiệu "thiên đường quần áo giá rẻ" lại là câu hỏi vẫn chưa có lời đáp dứt khoát: "Chợ Nhà Xanh có thật sự là nơi mua đồ hợp lý, hay đang trở thành điểm buôn bán quần áo hàng nhái, hàng kém chất lượng?"
Chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ lâu được biết đến như một điểm đến quen thuộc của sinh viên các trường đại học lân cận. Với lợi thế giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng và cập nhật nhanh theo xu hướng thời trang, nơi đây luôn thu hút một lượng lớn người mua, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Chỉ với số tiền từ 100.000 -200.000 đồng, sinh viên đã có thể sở hữu một chiếc áo phông, áo croptop hay khoác jeans hợp thời. Điều này đáp ứng rất đúng tâm lý chung của sinh viên, thu nhập chưa cao nhưng luôn muốn được mặc đẹp và thay đổi phong cách linh hoạt theo từng mùa.
Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ Nhà Xanh – nơi tập trung quần áo giá rẻ dành cho sinh viên.
Thế nhưng, đi liền với sự phong phú về kiểu dáng và giá thành rẻ là vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, người mua dễ dàng bắt gặp những chiếc áo in logo của các thương hiệu nổi tiếng như "Miu Miu", "Adidas", "Nike" với mức giá chỉ dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Trong khi đó, những sản phẩm chính hãng của các thương hiệu này thường có giá từ 1-3 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Sự chênh lệch giá rất lớn cho thấy phần lớn những món đồ này thực chất là hàng nhái mẫu, hàng sao chép thương hiệu hoặc hàng nhập trôi nổi từ các nguồn không rõ ràng. Chất lượng quần áo vì vậy thường không ổn định: có những chiếc áo chỉ sau một đến hai lần giặt đã bị bai form, xù lông hoặc phai màu.
Một số mẫu áo gắn logo "Miu Miu" bán tại chợ Nhà Xanh với giá chỉ từ 100.000 – 200.000 đồng. Dễ thấy đường may, chất vải và logo thêu không đồng đều, cho thấy đây là hàng nhái chứ không phải sản phẩm chính hãng.
Logo thương hiệu YSL (bên phải) bị đạo nhái trắng trợn thành logo ở bên trái.
Khăn in kiểu dáng Dior được bày bán tại chợ với giá chỉ 50.000 đồng.
Chia sẻ về trải nghiệm mua sắm tại chợ Nhà Xanh, bạn Hà Phương Ngân ( 20 tuổi ) sinh viên năm ba Đại học Sư Phạm Hà Nội, cho biết: "Lần đầu mình mua một chiếc áo sweater ở đây vì thấy treo logo ‘Nike’ trông khá đẹp, giá chỉ 150 nghìn. Nhưng mặc được khoảng một tháng thì hình in bị nứt và vải bai rất nhanh. Từ đó là mình thấy đồ ở trong chợ nhà Xanh hầu như đều kém chất lượng."
Chợ Nhà Xanh – Thiên đường hàng rẻ hay nơi buôn bán hàng nhái
Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo ( 21 tuổi ), sinh viên Đại học Thương mại, lại bày tỏ quan điểm khác: "Mình biết rõ phần lớn đồ ở đây là hàng nhái nên mình hạn chế mua những món có logo thương hiệu. Nếu lựa chọn kỹ thì chợ Nhà Xanh vẫn có rất nhiều loại quần áo không gắn thương hiệu, chất lượng ổn và đường may cũng khá chắc chắn. Giá chỉ tầm 80 đến 200 nghìn, phù hợp với sinh viên như bọn mình. Mình không đặt nặng chuyện đồ hiệu, miễn là mặc đẹp, thoải mái và hợp túi tiền."
Áo in logo biến tấu theo phong cách Adidas, bán với giá rẻ tại chợ – dấu hiệu rõ ràng của hàng nhái.
Những chia sẻ trên cho thấy rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở chợ Nhà Xanh, mà nằm ở cách lựa chọn và mục đích mua sắm của người tiêu dùng. Quần áo tại đây có thể là lựa chọn tiết kiệm và hợp lý nếu người mua biết xem kỹ chất lượng vải, đường may và không chạy theo thương hiệu giả. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng vào giá rẻ và nhãn mác, rất dễ mua phải hàng nhanh hỏng và kém bền.
Như vậy, chợ Nhà Xanh vừa mang dáng dấp của một "thiên đường quần áo giá rẻ", vừa tiềm ẩn nguy cơ hàng nhái và hàng kém chất lượng. Điều quan trọng không nằm ở nơi bán mà nằm ở chính sự tỉnh táo của người mua. Nếu biết lựa chọn cẩn thận và mua sắm có hiểu biết, chợ Nhà Xanh vẫn sẽ là một điểm đến gần gũi, tiện lợi và phù hợp với túi tiền của sinh viên Hà Nội.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Không cần ra spa, dịch vụ làm đẹp di động đang ‘lên ngôi’ giữa thời đại tiện íchSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Không cần đến spa hay salon, nhiều người giờ đây chọn dịch vụ “làm đẹp tận nơi” – từ gội đầu, làm nail đến chăm sóc da. Mô hình tiện lợi này đang nở rộ, phản ánh xu hướng sống linh hoạt và nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng hiện đại.
Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo 'chạy đua' tung hàng chống rétSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh, người tiêu dùng bắt đầu vào mùa mua sắm. Từ các con phố thời trang, áo khoác, áo len được săn lùng, các cửa hàng thì hối hả nhập hàng, treo biển giảm giá để bắt nhịp mùa đông sôi động.
Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.
Tiểu thương bỏ một 'vốn' nhận 'bốn' lời với bộ giải pháp từ TechcombankSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Techcombank đồng hành cùng các chủ cửa hàng buôn may bán đắt, tối ưu dòng tiền và hiện đại hóa vận hành mà không tốn bất kỳ chi phí nào, với bộ giải pháp được "thiết kế" riêng cho từng cửa hàng - từng ngành nghề - từng nhu cầu.
Xe sedan hybrid giá 357 triệu đồng, thiết kế đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid mới thu hút sự chú ý khi đạt phạm vi di chuyển kết hợp ấn tượng lên tới 2.148 km, thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc hybrid cắm điện.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, đi tối đa 80 km/lần sạc và nhiều tiện ích thông minh phù hợp cho giới trẻ đô thị có giá siêu rẻ.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.