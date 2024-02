Bí ẩn bên trong ngôi nhà bề thế ven quốc lộ gắn chi chít camera và nuôi đàn chó dữ

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp Công an huyện Tam Đường vừa triệt phá thành công tụ điểm ma tuý, bắt giữ Đặng Thị Si (SN 1969, trú tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ tư liệu, Si biến nhà riêng thành tụ điểm bán lẻ, chứa chấp sử dụng ma tuý. Năm 2009, Si đã bị Công an huyện Tam Đường bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa án xử 3 năm tù giam.

Sau khi ra tù, Si buôn bán, thu mua lâm sản phụ, thảo quả nhưng thấy không nhanh giàu bằng buôn ma túy nên đối tượng tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Rút kinh nghiệm từ lần bị bắt trước nên thị Si đã chọn riêng cho mình một "tệp" khách hàng trung thành, chủ yếu là những người nghiện dân tộc Mông sinh sống ở xã Chu Va, Sơn Bình để tránh bị công an phát hiện.

Bức xúc trước hành vi của Si, người thân của những người nghiện và nhân dân địa phương gửi nhiều đơn tố giác đến cơ quan công an.

Đối tượng Đặng Thị Si. Ảnh: CA

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch phá án.

Sau nhiều ngày theo dõi, công an phát hiện thủ đoạn của "nữ quái" là lợi dụng địa thế nhà riêng là một căn nhà 2 tầng bề thế nằm ven quốc lộ 4D, lắp nhiều camera, nuôi nhốt 3 con chó dữ, làm nhiệm vụ cảnh giới an ninh an toàn. Si đặt quy ước đến mua hàng chỉ được phép đi một người và bày cho họ nên sử dụng tại chỗ, không nên mang ma túy theo người dễ bị công an bắt về hành vi tàng trữ…

Tuy nhiên "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", công an đã vô hiệu hóa hệ thống camera và chó cảnh giới tại nhà Si, đồng loạt đột kích kiểm tra, phát hiện đối tượng Vũ Xuân Mạnh ( SN 1982, trú tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) đang sử dụng heroin. Mạnh khai nguồn gốc số ma túy đang sử dụng do đối tượng mua của Si với giá 100 ngàn đồng. Tiến hành khám xét nhà ở của Đặng Thị Si, lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ 28,51g thuốc phiện, 30,74 g heroin, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thị Si và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.