Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
Ngày 27/8, khi Hà Nội đang dồn tổng lực cho lễ sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, một số khu vực quanh quảng trường xuất hiện tình trạng rao bán, cho thuê ghế nhựa với giá cao để giữ chỗ xem sơ duyệt. Mức giá được đẩy lên đến 50.000 đồng/1 ghế.
Theo đại diện phường Ba Đình, hành vi này không chỉ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô trong dịp kỷ niệm trọng đại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định quản lý không gian tổ chức sự kiện.
Đại diện Công an phường Ba Đình thông tin thêm, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
“Mọi hoạt động trục lợi từ việc tổ chức lễ sơ duyệt, đặc biệt là bán ghế giữ chỗ, đều vi phạm pháp luật. Chúng tôi kiên quyết xử lý để bảo đảm không khí trang nghiêm, an toàn và văn minh cho người dân cũng như du khách tham dự”, đại diện Công an phường Ba Đình nhấn mạnh.
Cùng với đó, cán bộ phường Ba Đình cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tham gia mua/bán ghế giữ chỗ, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, dân phòng kiểm tra, xử phạt theo quy định.
Theo đại diện phường Ba Đình, tính đến 13 giờ ngày 27/8, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp bán hàng rong; 5 trường hợp giữ chỗ "bán ghế"; yêu cầu 3 trường hợp tháo dỡ lều bạt trái quy định.
Theo ghi nhận, sau khi các biện pháp mạnh được triển khai, trước giờ cấm đường phục vụ lễ sơ duyệt A80, tình trạng rao bán ghế giữ chỗ đã cơ bản được chấn chỉnh. Người dân và khách du lịch bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, cho rằng việc xử lý kịp thời giúp không gian diễn ra lễ sơ duyệt trở nên trật tự, văn minh, xứng đáng với tầm vóc của một sự kiện lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách chỉ nên theo dõi lễ sơ duyệt, lễ kỷ niệm ở các khu vực đã được bố trí, không tụ tập đông người hoặc nghe theo lời dụ dỗ mua chỗ ngồi, tránh để kẻ xấu lợi dụng.
