Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài

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Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, vận tài lộc của mỗi con giáp có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Trong 3 tháng tới, 3 con giáp dưới đây được cho là có nhiều cơ hội thuận lợi trong kinh doanh.

Nhiều người cho rằng vận may tài chính chỉ đến từ cơ hội. Tuy nhiên, đó còn là kết quả của quá trình bền bỉ tích lũy năng lực, xây dựng uy tín và kiên trì theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài, theo Phụ nữ mới. Theo tử vi phương Đông, trong 3 tháng tới, 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu tích cực về tài lộc.

Con giáp Tý: Nhạy bén, dễ nắm bắt cơ hội kinh doanh

Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài - Ảnh 1.

Trong 3 tháng tới, con giáp Tý được dự đoán có nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu. Ảnh minh họa

Trong 3 tháng tới, con giáp Tý được dự đoán có nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu, đặc biệt với những người đang buôn bán hoặc làm công việc liên quan đến kinh doanh.

Vốn nhanh nhạy và có khả năng quan sát tốt, con giáp Tý thường không bỏ qua những thay đổi của thị trường. Nếu biết tận dụng lợi thế này, họ có thể tìm được hướng đi mới, mở rộng khách hàng hoặc tăng doanh thu từ những sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Những người kinh doanh online, làm thương mại hoặc đang muốn thử sức với một lĩnh vực mới có thể có thêm cơ hội. Bên cạnh đó, việc mở rộng quan hệ cũng giúp con giáp Tý tìm được đối tác hoặc khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, cơ hội tài chính chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi con giáp này biết cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định, thay vì quá tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân.

Con giáp Ngọ: Công việc buôn bán có thêm động lực

Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài - Ảnh 2.

Trong 3 tháng tới, con giáp Ngọ có thể mạnh dạn triển khai những ý tưởng đã ấp ủ từ trước. Ảnh minh họa

Người tuổi Ngọ vốn năng động, quyết đoán và không ngại thử nghiệm những cách làm mới. Trong 3 tháng tới, những đặc điểm này được cho là có thể hỗ trợ họ khá nhiều trên con đường kinh doanh.

Với người đang buôn bán, lượng khách hàng hoặc cơ hội hợp tác có thể tăng lên nếu biết chủ động tìm kiếm thị trường. Những người làm dịch vụ, kinh doanh cá nhân hoặc công việc tự do cũng có thể nhận thêm đơn hàng, dự án mới.

Đây là giai đoạn con giáp Ngọ có thể mạnh dạn triển khai những ý tưởng đã ấp ủ từ trước. Dù vậy, sự quyết đoán vẫn cần đi cùng tính toán thực tế. Trước khi bỏ vốn, con giáp này nên cân nhắc khả năng sinh lời, dòng tiền và những rủi ro có thể phát sinh.

Nếu biết kiểm soát tốt nguồn vốn, những nỗ lực trong công việc có thể mang lại kết quả tích cực hơn.

Con giáp Dậu: Chăm chỉ, tỉ mỉ dễ thu về thành quả

Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài - Ảnh 3.

Trong 3 tháng tới, tuổi Dậu bước vào giai đoạn tài vận bùng sáng mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, tỉ mỉ và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ là mẫu người không ngại khó, càng áp lực càng cố gắng vươn lên, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Trong 3 tháng tới, tuổi Dậu bước vào giai đoạn tài vận bùng sáng mạnh mẽ. Những nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua bắt đầu cho thành quả rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ có tin vui về thưởng, tăng lương hoặc được cấp trên giao trọng trách mới.

Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi để mở rộng quy mô, chốt hợp đồng hoặc đón khách hàng lớn. Tiền bạc có xu hướng về đều và mạnh, tạo cảm giác cuộc sống “dễ thở” hơn rất nhiều.

Dù vậy, tài lộc không đồng nghĩa với việc nên đầu tư thiếu tính toán. Con giáp Dậu vẫn cần theo dõi dòng tiền, kiểm soát chi phí và tránh dồn quá nhiều vốn vào một lựa chọn duy nhất.

Con giáp Mão: Cẩn trọng hơn khi giữ tiền và đầu tư

Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài - Ảnh 4.

Theo tử vi, trong 3 tháng tới người tuổi Mão có thể dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính. Ảnh minh họa

Trái với 3 con giáp trên, con giáp Mão được khuyên nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề tài chính trong 3 tháng tới.

Theo tử vi, giai đoạn này người tuổi Mão có thể dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính. Nếu không kiểm soát tốt việc mua sắm, đầu tư hoặc cho vay tiền, nguồn tài chính tích lũy có thể bị ảnh hưởng.

Những người đang kinh doanh càng nên kiểm tra kỹ hợp đồng, điều khoản thanh toán và thông tin của đối tác trước khi giao dịch. Không nên vì tin tưởng người quen mà bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.

Con giáp Mão cũng nên hạn chế những quyết định đầu tư quá mạo hiểm khi chưa đánh giá đầy đủ rủi ro. Một kế hoạch thu - chi rõ ràng, quỹ dự phòng hợp lý và nguyên tắc không xuống tiền theo cảm xúc sẽ giúp con giáp này chủ động hơn trước những biến động tài chính.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tài - Ảnh 5.Top con giáp yêu càng lâu càng dễ nhạt, hết cảm giác mới mẻ là dễ lạnh lòng

GĐXH - Có những người càng yêu lâu càng gắn bó, nhưng cũng có những con giáp lại dễ mất cảm giác mới mẻ khi mối quan hệ bước vào giai đoạn quen thuộc.

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