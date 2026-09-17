Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong 'biển' nước

Thứ năm, 18:13 17/09/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Lũ trên sông Hoàng Long dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại một số khu vực trũng thấp của tỉnh Ninh Bình bị ngập sâu, nhiều nơi phải di chuyển bằng thuyền.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Ngày 17/9, theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm hộ dân tại thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bị nước lũ bao vây. Nhiều khu vực ngập sâu, có nơi nước dâng hơn 1m.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Tại những vị trí thấp, nước lũ tràn vào nhà dân, có hộ bị ngập đến mái. Người dân phải di chuyển đồ đạc, tài sản lên các tầng cao để tránh nước.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường trong thôn Kênh Gà bị chia cắt. Phương tiện chủ yếu để người dân di chuyển lúc này là thuyền.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 4.

Các cầu phao phục vụ việc đi lại vào thôn Kênh Gà tạm dừng hoạt động khi mực nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 5.

Theo thống kê sơ bộ của xã Gia Viễn, hơn 830 hộ với gần 3.700 nhân khẩu tại các thôn Kênh Gà, Đồi Ngô, Gọng Vó đang chịu ảnh hưởng trực tiếp do nước lũ tràn vào nhà

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 6.

Theo lãnh đạo xã Gia Viễn, riêng thôn Kênh Gà có gần 600 hộ với hơn 2.400 nhân khẩu. Do khu vực nằm ngoài đê và thường xuyên xảy ra ngập, nhiều hộ chủ động lên các tầng cao để sinh hoạt thay vì di dời.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 7.

Tại đây, gần như nhà nào cũng có thuyền để phục vụ cho việc di chuyển, đi lại.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 8.

Tại xóm Đồng Tiến, thuộc thôn Xuân Lai, xã Đại Hoàng, hơn 80 hộ dân ven sông Hoàng Long cũng đang chịu ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao. Theo lãnh đạo xã Đại Hoàng, khu vực Đồng Tiến có 85 hộ. Đến nay, 20 hộ đã được di dời, 65 hộ còn lại vẫn ở trong xóm. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi mực nước để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 9.

Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 21, lúc 7h ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,4m, vượt báo động 3 là 0,4m; tại Gián Khẩu đạt 3,65m, chỉ còn cách báo động 3 là 0,05m.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước - Ảnh 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông và nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3.

Video nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước:


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