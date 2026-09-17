Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong 'biển' nước

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GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.