Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong 'biển' nước
GĐXH - Lũ trên sông Hoàng Long dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại một số khu vực trũng thấp của tỉnh Ninh Bình bị ngập sâu, nhiều nơi phải di chuyển bằng thuyền.
Video nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Ninh Bình chìm trong biển nước:
Dự báo tử vi tháng 8 âm lịch năm 2026 cho 3 con giáp Tý – Thìn – ThânĐời sống -
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 8 âm lịch cho 3 con giáp Tý – Thìn – Thân dưới đây ở mọi phương diện. Cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội.
Từ ngày 5/10, đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất 1.620.000 đồng?Đời sống -
GĐXH - Từ ngày 5/10, đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ở mức cao nhất theo quy định của Nghị định 335/2026/NĐ-CP?
Trong 3 tháng tới: 3 con giáp có lộc kinh doanh, 1 con giáp dễ hao tàiĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, vận tài lộc của mỗi con giáp có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Trong 3 tháng tới, 3 con giáp dưới đây được cho là có nhiều cơ hội thuận lợi trong kinh doanh.
Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêmĐời sống -
GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.
Quy định về ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe có thể nhiều người chưa biếtĐời sống -
GĐXH - Màu sắc của biển số xe tại Việt Nam được quy định nhằm phân loại nhóm đối tượng sở hữu, cơ quan chức năng hoặc mục đích sử dụng phương tiện. Ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe được quy định cụ thể thế nào?
Tháng sinh Âm lịch của người có đường công danh rộng mởĐời sống -
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây có bản lĩnh, biết nắm bắt cơ hội và càng trưởng thành càng dễ tạo dựng sự nghiệp ổn định.
Những con giáp hay quên đến mức khiến người xung quanh 'bó tay'Đời sống -
GĐXH - Có những con giáp sở hữu trí nhớ khá "có chọn lọc", đôi khi vì thế mà mắc phải những sai sót đáng tiếc.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổiĐời sống -
GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'Đời sống -
GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chếtĐời sống -
GĐXH - Đến trưa ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.