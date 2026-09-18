Muốn kiếm tiền và thoát cảnh chật vật, người làm công ăn lương cần thay đổi 3 điều

Nhiều người cho rằng muốn giàu phải tự kinh doanh, làm chủ hoặc chấp nhận những khoản đầu tư nhiều rủi ro. Nhưng trên thực tế, người hưởng lương hàng tháng vẫn có thể kiếm tiền nếu biết tận dụng tốt năng lực, thời gian và nguồn tiền mình đang có.

Điều quan trọng không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu ngay lập tức, mà là biết biến công sức hiện tại thành giá trị lớn hơn trong tương lai.

Đừng chỉ bán thời gian, hãy tạo ra giá trị có thể nhân lên

Một người đi làm thường được trả lương dựa trên thời gian và vị trí. Tuy nhiên, nếu muốn thu nhập tăng nhanh hơn, bạn cần hướng tới việc tạo ra những giá trị không phải làm lại từ đầu mỗi ngày.

Chẳng hạn, thay vì liên tục xử lý một công việc lặp đi lặp lại, hãy xây dựng quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện. Một bảng tính giúp đồng nghiệp giảm sai sót, một bộ tài liệu đào tạo nhân viên mới hay một quy trình làm việc hiệu quả đều có thể trở thành "tài sản" nghề nghiệp.

Khi một sản phẩm trí tuệ được tạo ra một lần nhưng có thể sử dụng nhiều lần, giá trị của công sức bỏ ra sẽ được nhân lên.

Người làm kế toán có thể xây dựng checklist kiểm tra chứng từ. Nhân viên marketing có thể hệ thống hóa kinh nghiệm thành bộ hướng dẫn triển khai chiến dịch. Người làm vận hành có thể chuẩn hóa quy trình và cách đo hiệu quả.

Những việc tưởng nhỏ này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, mà còn khiến năng lực của bạn trở nên dễ nhìn thấy hơn. Đó có thể là cơ sở để tăng lương, nhận thêm thưởng, được giao vị trí cao hơn hoặc mở ra cơ hội kiếm tiền ngoài công việc chính.

Hãy tập thói quen tự hỏi: "Công việc này có thể làm một lần nhưng sử dụng được nhiều lần hay không?" Nếu câu trả lời là có, hãy tìm cách chuẩn hóa và biến nó thành giá trị lâu dài.

Khi một sản phẩm trí tuệ được tạo ra một lần nhưng có thể sử dụng nhiều lần, giá trị của công sức bỏ ra sẽ được nhân lên. Ảnh minh họa

Quản lý dòng tiền trước khi nghĩ đến làm giàu

Thu nhập cao không đồng nghĩa với tài chính vững vàng. Nếu tiền lương vừa nhận đã nhanh chóng biến mất vì chi tiêu thiếu kiểm soát, việc tăng thu nhập cũng khó tạo ra khác biệt lớn.

Vì vậy, một trong những tư duy kiếm tiền quan trọng là học cách giữ lại và phân bổ số tiền mình kiếm được.

Ngay khi nhận lương, có thể chia tiền thành những nhóm riêng như chi phí sinh hoạt, quỹ dự phòng và khoản dành cho tích lũy hoặc đầu tư phù hợp với khả năng tài chính. Việc tự động chuyển tiền sang các tài khoản riêng giúp hạn chế tình trạng "còn bao nhiêu tiêu bấy nhiêu".

Đặc biệt, quỹ dự phòng nên được ưu tiên để tránh phải vay mượn khi có sự cố bất ngờ.

Với khoản tiền dành cho đầu tư, điều quan trọng là hiểu rõ sản phẩm mình lựa chọn, cân nhắc rủi ro và tránh chạy theo những lời mời gọi làm giàu nhanh. Không cần bắt đầu bằng số vốn lớn; điều đáng chú ý hơn là khả năng duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, cần thận trọng với các khoản nợ phục vụ tiêu dùng không cần thiết. Một khoản vay khiến áp lực tài chính tăng lên nhưng không tạo thêm thu nhập có thể làm chậm quá trình tích lũy.

Kiếm tiền giỏi nhưng không biết giữ tiền thì rất khó tạo dựng nền tảng tài chính lâu dài.

Muốn tăng thu nhập, hãy biết chứng minh giá trị của mình

Không ít người làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nhưng thu nhập vẫn tăng chậm. Một nguyên nhân có thể là họ chưa biết biến những đóng góp của mình thành bằng chứng cụ thể.

Thay vì chỉ nói "tôi đã rất cố gắng", hãy lưu lại kết quả công việc bằng những con số.

Bạn đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm bao nhiêu giờ làm việc? Một chiến dịch do bạn phụ trách mang lại kết quả thế nào? Quy trình mới giúp giảm bao nhiêu lỗi? Doanh số, lượng khách hàng hay hiệu suất công việc thay đổi ra sao?

Những dữ liệu này nên được ghi lại định kỳ. Khi đến kỳ đánh giá, bạn sẽ có cơ sở rõ ràng để trao đổi về lương thưởng, trách nhiệm hoặc cơ hội thăng tiến.

Đàm phán thu nhập cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc yêu cầu tăng lương ngay lập tức. Bạn có thể cùng quản lý thống nhất mục tiêu trong 6-12 tháng. Nếu hoàn thành những mục tiêu cụ thể, quyền lợi tương ứng sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Cách tiếp cận này giúp cuộc trao đổi dựa trên kết quả thay vì cảm tính.

Bên cạnh đó, việc xây dựng uy tín nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những kết quả thực tế trên các kênh phù hợp có thể giúp nhiều người biết đến năng lực của bạn. Khi được gắn với hình ảnh một người có chuyên môn và giải quyết được vấn đề, bạn sẽ có thêm cơ hội nghề nghiệp và kiếm tiền.

Thay vì chỉ nói "tôi đã rất cố gắng", hãy lưu lại kết quả công việc bằng những con số. Ảnh minh họa

Có thể bắt đầu thay đổi tư duy kiếm tiền từ kế hoạch 90 ngày

Không cần thay đổi mọi thứ cùng lúc. Trong 30 ngày đầu, hãy chọn một công việc thường xuyên lặp lại và tìm cách biến nó thành quy trình, biểu mẫu hoặc tài liệu có thể sử dụng nhiều lần. Đồng thời, thiết lập thói quen phân bổ tiền ngay sau khi nhận lương.

30 ngày tiếp theo, tập trung ghi lại những kết quả nổi bật trong công việc. Mỗi tuần dành một khoảng thời gian để cập nhật "hồ sơ thành tích" của bản thân.

Trong 30 ngày cuối, chủ động trao đổi với cấp trên về mục tiêu nghề nghiệp và những tiêu chí cụ thể cần đạt để có cơ hội tăng thu nhập hoặc đảm nhận vị trí lớn hơn.

Kiếm tiền không chỉ là tìm thêm một công việc phụ hay săn một cơ hội đầu tư. Với người làm công ăn lương, quá trình này có thể bắt đầu ngay từ chính công việc đang làm: tạo ra giá trị lớn hơn, quản lý đồng tiền tốt hơn và biết cách định giá đúng năng lực của mình.

Khi ba thói quen này được duy trì đủ lâu, thu nhập, năng lực và khả năng tích lũy có thể cùng cải thiện theo thời gian.