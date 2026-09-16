Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, 5 nạn nhân không qua khỏi trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê được xác định gồm: Ông H.M.T. (sinh năm 1960, chủ nhà); Bà L.T.K. (sinh năm 1961, vợ ông T.); Cháu H.P.L. (sinh năm 2020, cháu nội của vợ chồng ông T., năm nay mới 6 tuổi); Ông Đ.M.T. (sinh năm 1960); Bà Đ.T.L. (sinh năm 1962, vợ ông Đ.M.T.).

Hiện trường căn nhà bị cháy khiến 5 người tử vong lúc rạng sáng.

Được biết, gia đình ông H.M.T. đã sinh sống tại ngôi nhà 4 tầng (diện tích khoảng 60m²/tầng) này từ lâu. Trong khi đó, hai nạn nhân là ông Đ.M.T. và bà Đ.T.L. là người quen của gia đình, tranh thủ xuống Hà Nội và ở nhờ tại đây trong khoảng thời gian đi chữa bệnh thì không may gặp nạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 16/9 đã khiến cả 5 người bị mắc kẹt và tử vong..

Vụ cháy ghi nhận 4 người may mắn thoát nạn kịp thời. Hiện tại, các nạn nhân sống sót đang được cấp cứu, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội).

Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: UBND phường Tây Hồ

Trong số các nạn nhân bị thương, con trai của chủ nhà không may bị bỏng nặng trong quá trình tìm cách thoát thân và đang được tích cực điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Những người may mắn thoát nạn còn lại hiện vẫn đang được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc y tế và ổn định tâm lý tại khoa cấp cứu của bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như danh tính cụ thể của các nạn nhân bị thương đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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Hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội: