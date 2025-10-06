Mới nhất
Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung Thu

Thứ hai, 12:15 06/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong bộ ảnh áo yếm tại phố Hàng Mã, đón Tết Trung Thu 2025 một cách đầy ấn tượng.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 1.Hà Trúc Linh và 2 Á hậu ra sao sau 1 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã trải lòng sau một tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 2.

Chào đón Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên 2025, Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh tung bộ ảnh chụp tại phố Hàng Mã, con phố rực rỡ đèn lồng và đồ Trung Thu nổi tiếng tại Hà Nội.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 3.

Với Hà Trúc Linh, đây là lần đầu tiên cô được đón Trung Thu trên con phố này.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 4.

Nàng hậu vô cùng ấn tượng với những hình ảnh rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của phố Hàng Mã.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 5.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 6.

Hà Trúc Linh được đánh giá là cô nàng Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 7.

Ngắm hình ảnh Hà Trúc Linh trên phố mùa Trung thu.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 8.
Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 9.
Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 10.

Hà Trúc Linh tỏa sáng cùng áo yếm đón Tết Trung Thu 2025 đầy sắc màu - Ảnh 11.

Hà Trúc Linh trên phố Hàng Mã.

An Khánh
Top