Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

5 ngày trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.