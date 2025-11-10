Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?
GĐXH - Hồng Diễm tiếp tục tái xuất màn ảnh qua vai Thu trong phim "Lằn ranh". Trên phim, hình ảnh của cô trưởng thành hơn các phim trước nhưng bên ngoài, người đẹp lại "hack tuổi" với gu thời trang cực chất.
