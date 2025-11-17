Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Tối 15/11, tại khu du lịch Mộc Châu Island (Sơn La), đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã diễn ra với chủ đề Lan tỏa bản sắc - Kết nối toàn cầu, thu hút hàng nghìn khán giả và du khách. Trong đêm thi, 30 thí sinh trải qua ba phần thi chính: Áo dài, bikini và dạ hội. Sau 3 phần thi và vòng ứng xử, thí sinh Trần Minh Phương (SN 2005, Hà Nội) được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, đồng thời giành thêm danh hiệu Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.