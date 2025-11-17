Mới nhất
Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Thứ hai, 16:03 17/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 1.Thí sinh Olympia có màn lột xác đỉnh nhất lịch sử: Sau 10 năm tưởng biến thành người khác, còn thi cả Hoa hậu

Không chỉ có sự chín mùi về nhan sắc, học vấn của cựu thí sinh Olympia cũng đỉnh nóc.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 2.

Tối 15/11, tại khu du lịch Mộc Châu Island (Sơn La), đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã diễn ra với chủ đề Lan tỏa bản sắc - Kết nối toàn cầu, thu hút hàng nghìn khán giả và du khách. Trong đêm thi, 30 thí sinh trải qua ba phần thi chính: Áo dài, bikini và dạ hội. Sau 3 phần thi và vòng ứng xử, thí sinh Trần Minh Phương (SN 2005, Hà Nội) được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, đồng thời giành thêm danh hiệu Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 3.

Hoa hậu Trần Minh Phương được Ban giám khảo và khán giả nhận xét rất tích cực về nhan sắc.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 4.

Cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn đẹp.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 5.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Minh Phương còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, sự kiên trì và lòng nhân ái.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 6.

Cô luôn thể hiện sự quyết tâm, năng lượng tích cực và niềm tự hào về quê hương trên hành trình chinh phục vương miện, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 7.

Hoa hậu Trần Minh Phương trong phần thi bikini.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 8.

Vẻ ngoài tự tin của Hoa hậu Trần Minh Phương.

nhan sắc Hoa hậu Trần Minh Phương - Ảnh 9.Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

GĐXH - Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thủy đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái lên đường sang Nhật, chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ trên cương vị Miss International 2024.

