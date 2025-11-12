Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Danh tính người đẹp xứ Thanh bắt được hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà GĐXH - Hoàng Thùy vui mừng chia sẻ khoảnh khắc khi bắt được hoa cưới từ Đỗ Thị Hà trong tiệc cưới tại Hà Nội.

Mới đây, trong đám cưới của mình, vì sở hữu chiều cao 1m77 nên Đỗ Thị Hà đã lựa chọn đi giày bệt để phù hợp với chiều cao của chồng doanh nhân.

Theo đó, trong hôn lễ trang trọng, Đỗ Thị Hà đã thay bốn đầm cưới nhưng người đẹp xứ Thanh chỉ diện một giày bệt.

Đỗ Thị Hà và chồng trong hôn lễ. Cô chọn giày bệt để đứng cùng chồng.

Được biết, đôi giày bệt này là mẫu giày lưới đính đá đình đám của Christian Louboutin, giá 1.245 USD (khoảng 33 triệu đồng). Không chỉ phù hợp với những quý cô nữ tính, mẫu giày còn được lòng nhiều cô dâu trong ngày trọng đại.

Đôi giày bệt lưới đính đá đình đám của Christian Louboutin, giá 1.245 USD (khoảng 33 triệu đồng).

Cũng tương tự như Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh trong hôn lễ cách đây 3 năm cũng chọn mẫu giày bệt để cân xứng với chồng. Hoa hậu Việt Nam 2016 thay tới 5 chiếc váy để phù hợp với từng bối cảnh của buổi tiệc.

Khi mặc chiếc váy ngắn đến mắt cá chân, Đỗ Mỹ Linh lộ đôi giày búp bê trong suốt. Hoa hậu Việt Nam 2016 được cư dân mạng khen tinh tế.

Đỗ Mỹ Linh cũng chọn mẫu giày bệt để đứng cùng chồng cho cân xứng trong hôn lễ.

Với chiều cao 1,71 m, Đỗ Mỹ Linh dễ dàng lấn át chú rể, đặc biệt nếu cô chọn đi giày cao gót bởi doanh nhân Đỗ Vinh Quang vốn thấp hơn cô dâu. Chính vì vậy, Đỗ Mỹ Linh đi giày bệt còn ông xã chọn giày đế độn để cả hai thêm phần tương xứng.

Từ câu chuyện của 2 hoa hậu, chị em có đôi chân dài nhưng bạn trai hay chồng lại sở hữu chiều cao bình thường nên tham khảo những mẫu giày bệt sau.

1. Giày bệt mũi nhọn

Giày mũi nhọn có thể phối linh hoạt với cả trang phục công sở lẫn phong cách dạo phố. Một đôi giày mũi nhọn màu trung tính như đen, be hoặc nâu sẽ dễ kết hợp với hầu hết quần áo trong tủ. Còn nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy thử gam màu nổi như đỏ gạch, xanh olive hoặc họa tiết da báo vừa tôn dáng, vừa thể hiện cá tính thời trang.

Ảnh minh họa

2. Giày màu be

Giày màu be phù hợp với mọi kiểu dáng — từ búp bê, loafer đến slingback. Khi kết hợp cùng váy ngắn hoặc quần cạp cao, hiệu ứng kéo dài đôi chân càng rõ rệt hơn. Nếu bạn yêu thích phong cách thanh lịch, hãy chọn giày be trơn, chất liệu da mềm hoặc da lộn. Còn nếu muốn thêm chút cá tính, kiểu giày be có chi tiết nơ nhỏ hoặc mũi nhọn sẽ giúp bạn nổi bật mà vẫn tinh tế.

Ảnh minh họa

3. Giày Mary Jane

Giày Mary Jane nổi bật với đặc trưng là một hoặc hai quai bắt ngang bàn chân. Mẫu giày này thường mang vẻ cổ điển, hơi retro, nhưng khi được phối khéo léo lại trở nên cực kỳ đáng yêu và trẻ trung.

Ảnh minh họa

Bạn có thể phối giày Mary Jane cùng chân váy xòe, quần culottes ngắn hoặc quần ống đứng lửng mắt cá. Những tông màu cơ bản như đen, trắng ngà, hoặc pastel sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch và dễ phối hơn rất nhiều.