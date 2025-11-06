Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Angela Phương Trinh ở tuổi 30 đã khiến khán giả bị sốc với những hình ảnh có phần nam tính khác thường so với trước đây của cô. "Bà mẹ nhí" ngày nào không còn nữ tính mà vẻ ngoài đã thay đổi chóng mặt.