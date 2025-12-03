Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt Đức
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Em Nguyễn Mai Linh (12 tuổi, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bị thoát vị màng tủy. Những biến chứng từ căn bệnh đã khiến sức khỏe của Mai Linh suy yếu, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày. Việc phẫu thuật thoát vị màng tủy là cần thiết, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài. Để điều trị, Linh đã được phẫu thuật thoát vị màng tủy tại khoa Phẫu thuật Thần kinh (Bệnh viện Việt Đức).
Hoàn cảnh gia đình Mai Linh vô cùng khó khăn. Mai Linh sống thiếu tình cảm của mẹ, bố lại đang điều trị bệnh tâm lý và phải dùng thuốc hằng tháng. Chỗ dựa duy nhất của Linh là người bà nội đã ngoài 70 tuổi. Khi hoàn cảnh của bé được đăng tải ở bài viết "MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ", nhiều bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ trực tiếp gửi vào chi phí viện phí.
Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình Linh đã nhận được thêm số tiền 7.360.000 đồng. Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền này đến gia đình.
Trong buổi trao quà, bà Vũ Thị Ngừng – bà nội của Mai Linh xúc động chia sẻ: "Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ, cán bộ phòng Công tác xã hội và sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, tôi như được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục chăm cháu. Mong cháu sớm khỏe mạnh trở lại, tự lo được cho bản thân".
Cũng tại Bệnh viện Việt Đức, anh Phàn A Đóa người dân tộc Dao ở bản Nậm Tra, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu là trường hợp khó khăn đã được bệnh viện kết nối với Báo Sức khỏe và Đời sống.
Anh Đóa đang tiếp tục tập phục hồi chức năng sau khi được phẫu thuật tái tạo dây chằng vì tai nạn rừng. Anh là lao động chính nuôi cả gia đình 6 nhân khẩu, nhưng nay lại nằm một chỗ, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai vợ. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào làm nông, một vụ sắn. Cuộc sống khó khăn, tai nạn ập đến bất ngờ, vợ chồng anh còn phải lo chăm sóc cho người mẹ già và em gái bị bệnh tật.
Trước những khó khăn của gia đình anh Đóa, nhiều bạn đọc hảo tâm đã sẻ chia hỗ trợ vào viện phí. Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái cũng đã kết chuyển số tiền 5.760.000 đồng của bạn đọc hảo tâm gửi hỗ trợ đến với gia đình anh Đóa.
Đón nhận hỗ trợ từ bạn đọc, chị Vàng Thị Mậy – vợ anh Đóa nghẹn ngào: "Gia đình tôi biết ơn lắm. Sự hỗ trợ từ mọi người là nguồn động viên lớn để chồng tôi cố gắng tập luyện, sớm khỏe để lo cho con nhỏ và mẹ".
Đại diện phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Việt Đức bày tỏ: "Sự đồng hành của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng quý bạn đọc đã tiếp thêm hy vọng cho nhiều người bệnh nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Nhiều gia đình đã có thêm động lực vượt qua những ngày khó khăn nhất".
Báo Sức khỏe và Đời sống cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân đã đồng hành cùng mã số hỗ trợ MS 1035 và MS 1037 để chia sẻ khó khăn cùng các hoàn cảnh.
