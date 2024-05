Hai lần đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống của siêu mẫu Dương Yến Ngọc hiện ra sao sau 6 năm rời xa showbiz?

Dương Yến Ngọc: Hai lần đổ vỡ hôn nhân, 'mất tích' 6 năm để chữa trầm cảm

Sau những ồn ào tình ái, người đẹp sinh năm 1979 giữ mối quan hệ tốt với hai người chồng cũ để cùng chăm lo cho các con.





Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là thế hệ người mẫu kỳ cựu, cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Ngọc Thúy...

Dương Yến Ngọc đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Năm đó, Ngô Thanh Vân đạt á hậu 2 và siêu mẫu Bảo Ngọc giành ngôi vị hoa hậu.

Ngoài vai trò người mẫu, Dương Yến Ngọc từng tham gia một số phim ảnh như: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo…

Năm 2007, Dương Yến Ngọc từ giã sàn catwalk và kết hôn với giám đốc một công ty dược tại Sài Gòn. Cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm, cô và chồng có chung một cô con gái thì ly hôn mà không ai biết nguyên nhân.

Tuy nhiên vài năm sau đó, cựu người mẫu bất ngờ tố bị chồng cũ bạo hành, tổn thương đến mức phải im lặng và phong tỏa mọi hoạt động.

Năm 2013, cựu siêu mẫu kết hôn lần 2 với một doanh nhân làm trong lĩnh vực ngân hàng, sinh thêm 1 con trai và chuyên tâm làm nội trợ, kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc chóng vánh, ồn ào vào 1 năm sau đó, tức năm 2014. Kể từ đó, Dương Yến Ngọc làm mẹ đơn thân.

Năm 2017, cựu người mẫu đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới. Sau cuộc thi, Dương Yến Ngọc "mất tích" và nhiều năm qua, cô phải điều trị chứng trầm cảm nặng. Thời gian đó, dù nhận được nhiều lời mời quay lại nghệ thuật nhưng cựu siêu mẫu đều từ chối.

Dương Yến Ngọc hiện ra sao sau bao thăng trầm?

Sắc vóc khó tin của cựu siêu mẫu ở tuổi 45.





Ở tuổi 45, sau khi đi qua nhiều thăng trầm, biến cố, Dương Yến Ngọc đang có cuộc sống khá bình yên.

Dương Yến Ngọc tiết lộ trên Ngôi sao, cô hiện theo đuổi công việc huấn luyện viên sức khỏe, giúp tư vấn, hỗ trợ phụ nữ biết chăm sóc bản thân một cách chủ động, lấy lại vóc dáng sau thời gian sinh nở hoặc bị trầm cảm, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo nữ diễn viên, lý do khiến cô phải "ở ẩn", vắng mặt làng giải trí nhiều năm qua vì người đẹp mắc bệnh trầm cảm nặng, cấp độ 4. "Thời gian qua, tôi tập trung điều trị bệnh, không hoạt động nghệ thuật, dù nhận nhiều lời mời đóng phim, làm người mẫu. Từ năm nay, tôi mới chính thức trở lại", Dương Yến Ngọc nói.

Dương Yến Ngọc hiếm hoi khoe ảnh hai con lớn phổng phao.





Sau khi điều trị trầm cảm thành công, lấy lại tinh thần, vóc dáng, Dương Yến Ngọc nói cô đang chờ cơ hội trở lại showbiz, tái ngộ khán giả qua những dự án nghệ thuật. "Tôi thấy mình thật may mắn vì ở tuổi 45 vẫn giữ được hình thể mảnh mai, săn chắc. Tôi có khát vọng làm người mẫu đến năm 71 tuổi. Hiện vóc dáng tôi không khác nhiều so với thuở đôi mươi, số đo ba vòng là 83-59-93 cm cùng chiều cao 1,73 m, cân nặng 51 kg. Tôi hy vọng sự trở lại của mình góp phần truyền cảm hứng, cổ vũ phụ nữ biết yêu thương bản thân, giữ gìn sức khỏe để sống an vui, hạnh phúc", Dương Yến Ngọc cho biết.

Về đời tư, Dương Yến Ngọc cho biết cô có hai con gồm: con gái 16 tuổi đang học ở Mỹ và con trai 10 tuổi hiện ở cùng cô tại căn hộ thuộc quận 7, TP HCM. Sau ly hôn, Dương Yến Ngọc giữ mối quan hệ hòa bình với hai chồng cũ để cùng kết hợp, nuôi dạy các con chung. Người đẹp nhận xét cả hai người cũ của cô đều là những ông bố sống trách nhiệm, chu toàn với con cái.

Trải qua những đổ vỡ, lận đận, Dương Yến Ngọc hiện kín tiếng, không tiết lộ chuyện tình cảm. Cô nói bản thân chỉ muốn tập trung phát triển công việc huấn luyện viên sức khỏe, chưa nghĩ tới kết hôn lần nữa.