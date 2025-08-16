Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

VNN đưa tin, sáng 15/8, con trai đầu đang sống cùng nghệ sĩ Phước Sang thấy phòng của cha yên ắng lạ thường nên lên lầu kiểm tra, phát hiện ông nằm bất động, không phản ứng khi được lay gọi.

Nghi ông bị tái đột quỵ, người con trai gọi xe đưa cha vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Tân Bình, TPHCM).

Bác sĩ cho hay tiên lượng của Phước Sang xấu vì từng đột quỵ 3 lần lại có bệnh nền cao huyết áp. May mắn, sáng 16/8, ông đã tỉnh lại và được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Hiện tại, Phước Sang còn khá yếu, ông chưa thể nói chuyện được với người thân.

Hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang di chuyển khó khăn, xuất hiện ở một sự kiện cách đây không lâu.

Được biết, Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ não, gần nhất hồi tháng 3/2024. Khi sức khỏe khá hơn, anh trở lại công việc, làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ. Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.

Trước đó, Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.

Phước Sang sinh năm 1969, ông từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ lên đến tiền tỷ. Một thời gian sau, Kim Thư chia sẻ cô và chồng đã ly hôn.

Năm 2012, Phước Sang vướng vào biến cố nợ nần lớn khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, nam diễn viên dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật trong một số vai trò như diễn viên, giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Tháng 3/2024, thông tin nam nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả lo lắng, xót xa bởi đây là lần thứ 3 Phước Sang gặp biến cố sức khỏe.