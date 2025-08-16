Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ
GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.
VNN đưa tin, sáng 15/8, con trai đầu đang sống cùng nghệ sĩ Phước Sang thấy phòng của cha yên ắng lạ thường nên lên lầu kiểm tra, phát hiện ông nằm bất động, không phản ứng khi được lay gọi.
Nghi ông bị tái đột quỵ, người con trai gọi xe đưa cha vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Tân Bình, TPHCM).
Bác sĩ cho hay tiên lượng của Phước Sang xấu vì từng đột quỵ 3 lần lại có bệnh nền cao huyết áp. May mắn, sáng 16/8, ông đã tỉnh lại và được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Hiện tại, Phước Sang còn khá yếu, ông chưa thể nói chuyện được với người thân.
Được biết, Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ não, gần nhất hồi tháng 3/2024. Khi sức khỏe khá hơn, anh trở lại công việc, làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ. Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.
Trước đó, Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.
Phước Sang sinh năm 1969, ông từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ lên đến tiền tỷ. Một thời gian sau, Kim Thư chia sẻ cô và chồng đã ly hôn.
Năm 2012, Phước Sang vướng vào biến cố nợ nần lớn khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, nam diễn viên dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật trong một số vai trò như diễn viên, giám khảo các cuộc thi nhan sắc.
Tháng 3/2024, thông tin nam nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả lo lắng, xót xa bởi đây là lần thứ 3 Phước Sang gặp biến cố sức khỏe.
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con traiThế giới showbiz - 2 giờ trước
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.
Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạoGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Tiểu công chúa nhà Beckham đã quyết tâm lột xác ở tuổi 14 dưới sự giúp đỡ của mẹ.
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?
NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ conThế giới showbiz - 5 ngày trước
Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.
Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổiThế giới showbiz - 5 ngày trước
U70, diễn viên Quang Minh được khen phong độ, trẻ không kém thanh niên. Anh hiện hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi.
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?Thế giới showbiz - 6 ngày trước
Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.
Đàm Thu Trang: 'Tôi dặn lòng yêu thương các con công bằng'Thế giới showbiz - 6 ngày trước
Đàm Thu Trang vui khi con gái Suchin đòi mẹ sinh thêm em bé, bởi nhờ đó cô biết bản thân đã cư xử công bằng trong ngôi nhà đông con.
Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ýThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Khoảnh khắc nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại phim trường sau hơn 1 năm đột quỵ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.
Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây NinhThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.
Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần VTV' bên bà xã kém 14 tuổi, từng thi hoa hậuThế giới showbiz - 1 tuần trước
Cũng như bao gương mặt nổi tiếng của VTV, nam MC này kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ về vợ con.
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?