Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo
GĐXH - Tiểu công chúa nhà Beckham đã quyết tâm lột xác ở tuổi 14 dưới sự giúp đỡ của mẹ.
Harper Seven Beckham – tiểu công chúa duy nhất của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham – đã trở thành tâm điểm truyền thông ngay từ khi mới chào đời. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và ánh hào quang của một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, Harper tận hưởng một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc và cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, ái nữ nhà Beck – Vic cũng không tránh khỏi những áp lực khi từng bị một số cư dân mạng chế giễu ngoại hình, thậm chí gán cho biệt danh “bé Michelin” – hàm ý chê bai việc cô thừa cân.
Trước những bình luận tiêu cực, gia đình Beckham luôn kiên quyết bảo vệ ái nữ, không ngần ngại chặn các tài khoản có lời lẽ ác ý và thường xuyên đăng tải những lời khen ngợi dành cho cô trên mạng xã hội. Dù được bảo bọc kỹ lưỡng, ái nữ nhà Beckham vẫn chủ động thay đổi bản thân, tham gia kế hoạch giảm cân khoa học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Victoria Beckham – người đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cá nhân cho con gái.
Victoria Beckham luôn duy trì thực đơn nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng. Nhờ vậy, dù đã bước sang tuổi 50 và là mẹ của bốn người con, bà xã David Beckham vẫn sở hữu thân hình thon gọn, không khác xa so với thời thiếu nữ. Với một “huấn luyện viên” nghiêm khắc và dày dạn kinh nghiệm như vậy, đủ để thấy cô út nhà Beckham đã nghiêm túc thực hiện việc thay đổi bản thân ra sao.
Sắc vóc hiện tại của cô nàng chính là minh chứng cho việc quyết tâm thay đổi bản thân của Harper, nhan sắc của ái nữ nhà Beckham đã thăng hạng ngoạn mục, chiều cao đầy ấn tượng. Ở tuổi 14, cô sở hữu tiềm năng để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể tỏa sáng tại Hollywood và đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết, củng cố sự bền chặt của gia đình David – Victoria Beckham trong tương lai.
Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí - 13 phút trước
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', dù mới chỉ vài tập đầu song vai diễn đã gây nhiều tranh cãi với khán giả.
Cuộc sống viên mãn của ca nương Kiều Anh và chồng gia thếGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Kiều Anh cho biết cô luôn đồng hành và trân trọng từng khoảnh khắc bên ông xã Văn Quỳnh.
Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Quỳnh Kool bị chêGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Quỳnh Kool tái xuất truyền hình trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn xuất và tạo hình đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Lặng người khi biết con gái yêu thầm ông chủXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 phim "Cầu vồng ở phía chân trời", cô Tuyết tình cờ biết được con gái đang yêu thầm ông chủ Tuấn.
Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc 'hộ tống chủ tịch'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang - kèm trạng thái: "Hộ tống chủ tịch đi event".
Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Vân Hugo từng là MC nổi tiếng qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia' nhưng sau đó cô gặp biến cố về căn bệnh liên quan đến dây thanh quản đến mức suýt mất sự nghiệp. May mắn, cô vượt qua và hiện tại có cuộc sống viên mãn.
Mỹ Anh 'dằn mặt' nữ nhân viên mới của chồngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", biết nữ nhân viên để ý chồng quá đà, Mỹ Anh lập tức ra tay khiến tất ngả ngỡ ngàng.
Con gái Cường Đô la gây sốt với hình ảnh ngày đầu nhập học trường quốc tế, học phí khoảng 500 triệu/nămGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh về ngày đầu tiên con gái đến học trường quốc tế.
Vai trò của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Sao nhập ngũ 2025Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Tối 13/8, Sao nhập ngũ 2025 tiếp tục công chiếu tập 2 với tên gọi "Khi đôi chân còn bước", mang đến những trận thi đấu kịch tính, nhiều khoảnh khắc bất ngờ và sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khiến khán giả bùng nổ thảo luận.
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.