Lão Công bị ám sát, băng đảng ma túy tranh giành quyền lực

Trong tập 12 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, biến cố xảy ra với Lão Công đã trở thành bước ngoặt quan trọng. Không chỉ làm thay đổi cục diện quyền lực của tổ chức, sự việc còn kéo theo hàng loạt toan tính mới khi các nhân vật buộc phải lựa chọn giữa việc hợp tác hay tiếp tục đối đầu để bảo vệ lợi ích của mình.

Ở một diễn biến khác, lực lượng công an cũng đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi nhiều chuyên án liên tiếp bị lộ thông tin. Khi nghi vấn về một kẻ nội gián xuất hiện ở cả hai phía, cuộc đấu trí ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán.

Sau vụ ám sát Lão Công, khoảng trống quyền lực nhanh chóng trở thành vấn đề được nhiều thành viên trong tổ chức quan tâm. Để ổn định tình hình, Cung đưa ra đề xuất để Mai - con gái của chủ tịch đứng ra tiếp quản việc điều hành hoạt động của tổ chức.

Ngay sau vụ ám sát Lão Công là cuộc đua giành quyền điều hành. Ảnh VTV

Đề xuất này lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người tỏ ra dè dặt và chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của Mai, Lan lại công khai bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là phương án phù hợp trong bối cảnh tổ chức đang đứng trước nhiều biến động.

Sự đồng thuận giữa Cung và Lan cũng khiến cục diện quyền lực trong đường dây trở nên khó lường hơn. Khi những lợi ích chung tạm thời được đặt lên trên các mâu thuẫn cá nhân, một liên minh mới dường như đang dần hình thành.

Bên cạnh cuộc tranh giành quyền lực, tập phim còn hé lộ những nghi vấn mới liên quan đến vụ ám sát Lão Công. Qua những phân tích của mình, Cung và Lan đều cho rằng đây không đơn thuần là một vụ tấn công bất ngờ mà là cái bẫy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cung và Lan bắt tay tìm kẻ đứng sau vụ ám sát.

Việc Mai hoàn toàn không gặp nguy hiểm trong khi Lão Công trở thành mục tiêu càng khiến cả hai đặt dấu hỏi về người đứng sau mọi chuyện. Chính nhận định này khiến Cung và Lan quyết định tạm gác những bất đồng trước đó để cùng hợp tác truy tìm kẻ chủ mưu thực sự.

Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nhân vật hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều diễn biến bất ngờ ở những tập tiếp theo. Khi cùng hướng đến một mục tiêu chung, ranh giới giữa đồng minh và đối thủ cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong khi đường dây tội phạm rơi vào khủng hoảng, ban chuyên án cũng đứng trước một thách thức không kém phần nghiêm trọng. Việc nhiều kế hoạch liên tiếp bị lộ khiến các lãnh đạo bắt đầu nghi ngờ có người đang âm thầm cung cấp thông tin từ bên trong lực lượng.



Nguy cơ có nội gián trong lực lượng công an là một vấn đề đáng lo ngại.

Nếu giả thiết này là đúng, cuộc điều tra sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Không chỉ phải truy bắt các đối tượng phạm tội, lực lượng công an còn phải tìm ra kẻ đang phá hoại chuyên án từ chính nội bộ của mình.

Nghi vấn về nội gián cũng góp phần đẩy nhịp phim lên cao khi sự mất lòng tin không còn xuất hiện riêng trong tổ chức tội phạm. Giờ đây, cả hai chiến tuyến đều phải đối mặt với nguy cơ bị phản bội, khiến mọi kế hoạch đều có thể bị đảo lộn chỉ bởi một thông tin bị rò rỉ.

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