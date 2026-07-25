Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Tuấn Hưng khéo dạy con GĐXH - Tuấn Hưng qua chương trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" đã thể hiện được sự khéo léo và tâm lý trong cách dạy con.

Khi bố Tuấn Hưng làm điểm tựa: Su Hào bứt phá, út Sâm tự lập

Trong khi chị Son chăm chỉ đi học ở trung tâm tiếng Anh, "hội đàn ông" gồm bố Tuấn Hưng, Su Hào và em Sâm đã có buổi xả năng lượng tại khu vận động Jump Area. Vốn là cậu bé khá nhạy cảm và sợ độ cao, Su Hào ban đầu không tránh khỏi sự e dè, liên tục chùn bước trước thử thách vượt chướng ngại vật.

Con trai Tuấn Hưng khéo léo trong trò vận động.

Không hề gây áp lực hay vội vã, bố Hưng cùng em Sâm đã kiên nhẫn ở cạnh, liên tục truyền năng lượng tích cực để tiếp thêm sự tự tin cho cậu bé. Nhìn thấy ánh mắt động viên của bố, Su Hào đã dốc hết sự quyết tâm để bước qua nỗi sợ của chính mình.

Nam ca sĩ hạnh phúc trải lòng về khoảnh khắc đặc biệt này: "Hưng cảm thấy rất vui vì Su Hào muốn chứng minh với bố rằng con làm được. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng khi Hưng động viên 'có bố ở đây rồi, con hãy thử làm đi', Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu".

Trái ngược với sự hồi hộp của anh trai, út Sâm lại mang đến một tình huống "dở khóc dở cười" vô cùng thú vị. Trong lúc bố Hưng đang mải mê thi đấu bóng rổ cùng anh, cậu út một mình tự chơi và rơi vào "tầm ngắm" của một vị khách lạ mặt (tình huống giả định từ chương trình). Bằng sự lanh lợi và bản năng tự bảo vệ rất tốt, cậu bé liên tục giữ khoảng cách, kiên quyết không bị dẫn dụ, khiến "cô người lạ" đành phải… "bó tay" xin lui.

Tuấn Hưng quan sát con trai chơi game.

Đến lúc bố Hưng quay trở lại hỏi, sự thật thà của Sâm khi hồn nhiên khoe: "Con vừa chơi với một cô nào đó!" đã làm Tuấn Hưng được phen "thót tim". Màn ứng biến tỉnh táo này chính là minh chứng cho thấy những em bé nhà Tuấn Hưng đang ngày một tự lập và trưởng thành ngoan ngoãn.

Tuấn Hưng của ngày hôm nay khiến khán giả cảm nhận rõ sự lắng lại đầy sâu sắc trong cách nuôi dạy con. Qua thời gian kiên nhẫn đồng hành cùng các con trong từng nếp sống nhỏ, anh dần trở thành một ông bố điềm đạm.

Rhymastic và Ma Bư trở lại cùng màn hội ngộ "bất ổn" cùng 3 cha con Phí Ngọc Hưng

Sự trở lại của ông bố "nói nhiều" Rhymastic và em bé Ma Bư đã mang đến một bầu không khí rộn rã cho nhà Phí Ngọc Hưng. Màn hội ngộ này như đưa khán giả quay ngược thời gian về Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2024, nơi hai ông bố trẻ chia sẻ những khoảnh khắc bối rối lẫn tự hào khi lần đầu tự tay chăm con. Sự gặp lại của Ma Bư và Bona cũng khiến người xem thích thú khi chứng kiến hai "idol nhí" ngày nào nay đã khôn lớn.

Phí Ngọc Hưng và 2 con.

Ngay từ trước khi khách ghé nhà, không khí đã rôm rả khi Bona ngây ngô nghĩ mình lớn tuổi nhất, để rồi ngơ ngác trước câu trêu đùa đầy bất ngờ của ba Hưng: "Con già nhất!". Dù có chút thẹn thùng trong những phút đầu gặp lại, Ma Bư vẫn rất ngoan ngoãn mang quà sang tặng Bona, mở đầu cho chuỗi khoảnh khắc giao lưu vô cùng đáng yêu của các bé.

Hot Tiktoker Long Chun cùng con gái lần đầu "nhập hội"

Lần đầu tiên đến với "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân", nhà sáng tạo nội dung Long Chun cùng em bé Cốm xinh xắn đã có buổi giao lưu náo nhiệt cùng ba con nhà Tuấn Dương tại không gian cafe kid. Giữa thế giới trò chơi đa dạng, các em bé nhanh chóng bị cuốn hút vào những món đồ chơi yêu thích, vô tình để hai ông bố "tự thân vận động" trong các thử thách vận động đầy vui nhộn.

Long Chun và gia đình Phí Ngọc Hưng.

Từ trò chơi "Bịt mắt đoán nước" đến hành trình truy tìm các bạn đồ chơi giấu trong nhà bóng, sự hồn nhiên của các con đã mang lại vô số tiếng cười. Dù không gian vui chơi có đôi chút khiến các bé xao nhãng, em Cốm vẫn khiến tất cả mọi người "tan chảy" khi tự tin biểu diễn điệu nhảy búp bê vô cùng đáng yêu.

MinHee phiên dịch cực mượt, tự tin giới thiệu "Phở" với vị khách nước ngoài

Nhìn lại cả một chặng đường đã qua, khán giả dễ dàng nhận ra sự lột xác đầy tự hào của MinHee. Từ cô bé có phần nhút nhát ngày nào, MinHee giờ đây đã trở nên dạn dĩ, chủ động và tràn đầy năng lượng khi bước ra thế giới bên ngoài.

Trong lúc hai bố con nhà MinHee đi ăn sáng, họ vô tình gặp một vị khách nước ngoài đang lúng túng chưa biết gọi món. Không chút ngần ngại, cô bé MinHee đã vô cùng tự tin trổ tài phiên dịch, nhiệt tình giới thiệu về món phở truyền thống cũng như cách ăn cho vị khách phương xa.

Tập 16 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" khép lại, đọng lại trong lòng khán giả một bức tranh đa sắc màu – nơi tiếng cười rộn rã từ những màn hóa thân ngây thơ hòa quyện trọn vẹn cùng những nốt trầm lắng đọng của tình phụ tử. Qua từng thử thách, người xem không chỉ tìm thấy những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, mà hơn cả là niềm xúc động sâu sắc khi chứng kiến sự khôn lớn dịu dàng của các em bé.

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6).