Hai sinh viên sập bẫy 'ước mơ du học', mất gần 5 tỷ đồng
Liên tiếp hai sinh viên sập bẫy mới của tội phạm mạng, bị dụ dỗ bởi thủ đoạn 'nhận học bổng du học ở nước ngoài', lừa các em yêu cầu gia đình chuyển gần 5 tỷ đồng.
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM giải cứu hai sinh viên và mở rộng điều tra dấu hiệu bị tội phạm "bắt cóc online", chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Trưa 28/10, một người đàn ông đến công an trình báo con gái 19 tuổi, sinh viên y khoa ở TP HCM, có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc. Một ngày trước, con gái ông nói đang làm thủ tục "nhận học bổng du học Canada" và đề nghị gia đình chuyển một tỷ đồng để "đóng lệ phí và chứng minh tài chính". Tin lời, ông chuyển khoản ngay. Vài giờ sau, gia đình nhận tin nhắn thông báo "đã bắt cóc" con gái ông, yêu cầu chuyển thêm một tỷ đồng để chuộc mạng. Họ nghi ngờ cô là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online".
Phòng Cảnh sát hình sự rà soát thông tin, xác định nữ sinh đang ở phòng trọ trên đường Lã Xuân Oai trong trạng thái hoảng loạn, nên phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ) ập vào giải cứu.
Nữ sinh khai trước đó nhận cuộc gọi của "ban tổ chức", thông báo được cấp học bổng đi Canada. Nghĩ mình được du học hợp pháp, cô làm theo yêu cầu để hoàn tất thủ tục. Khi gia đình chuyển một tỷ đồng, cô lập tức gửi vào tài khoản được chỉ định đứng tên Lê Quang Linh.
Tương tự, ngày 29/10, cảnh sát nhận trình báo của gia đình một nữ sinh 18 tuổi. Họ cho biết buổi sáng con đi học bình thường nhưng đến chiều bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của nữ sinh gửi qua Zalo, kèm lời đe dọa nếu không chuyển 200 triệu đồng sẽ phát tán lên mạng xã hội. Từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với con.
Cảnh sát phát hiện nữ sinh đang nhốt mình trong một khách sạn thuộc phường Chợ Lớn (quận 6 cũ). Khi được giải cứu, cô khai ba hôm trước có người gọi điện mời tham gia "học bổng du học Trung Quốc", yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hồ sơ và phí thủ tục. Cô nói với gia đình và được chuyển khoản tổng cộng 3,45 tỷ đồng, sau đó đã chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Quang Linh.
Sau đó, "ban tổ chức cấp học bổng" yêu cầu cô thuê khách sạn và chờ ngày đi du học.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua TP HCM xuất hiện thủ đoạn lừa đảo kiểu mới. Nhóm tội phạm giả danh chương trình học bổng quốc tế hoặc các trường đại học lớn trong nước có liên kết với trường nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy, chủ yếu là học sinh, sinh viên và phụ huynh, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.
"Nếu trước đây tội phạm mạng thường giả mạo Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân, thì nay chúng chuyển sang chiêu trò tinh vi hơn là đánh vào niềm tin, ước mơ du học và tâm lý hiếu học của giới trẻ", cơ quan điều tra nhận định.
Tiếp đó, nhóm này thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu tự quay video, hình ảnh, rời khỏi nhà, cắt liên lạc, khiến cha mẹ tưởng con bị bắt cóc thật và chuyển tiền theo yêu cầu. Các bước đều được điều khiển qua mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc Telegram.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt phụ huynh có con em là học sinh, sinh viên, tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu "đóng học bổng" hay "phí du học" khi chưa xác minh qua nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Cha mẹ không nên tin ngay hình ảnh, tin nhắn từ con em nếu có biểu hiện bất thường, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường, bạn bè hoặc trình báo công an.
Các trường học được đề nghị tăng cường quản lý, theo dõi việc lên lớp, điểm danh, nhất là tân sinh viên; nếu phát hiện sinh viên vắng mặt bất thường cần thông báo ngay cho gia đình. Phụ huynh nên chủ động xác thực thông tin học bổng qua website chính thức của trường đại học, đại sứ quán hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tin lời mời gọi trên mạng xã hội.
Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân có thể gọi số trực ban Phòng Cảnh sát hình sự 0693187200 hoặc liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Đội 2) theo số 0777379848 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
