Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3/2026, tại Km 20+300, đường tỉnh 547, thuộc địa phận thôn Bắc Sơn (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe đầu kéo container.
Lúc này, xe mô tô biển kiểm soát 38N1-232.xx do chị T.T.A. (SN 1985, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo chị N.S.M (SN 2008) di chuyển theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Tiên Điền. Đến vị trí trên xảy ra va chạm với một xe ô tô loại đầu kéo (container).
Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường. Hậu quả, chị A. tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy tìm phương tiện liên quan.
Đến chiều 24/3, lực lượng chức năng xác định N.V.Đ. là người điều khiển xe đầu kéo BKS 15C-04x.xx kéo theo rơ-moóc 15R-03x.xx, gây ra vụ tai nạn trên. Lúc này, tài xế Đ. cùng phương tiện đang ở xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), cách hiện trường 150km.
