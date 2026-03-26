Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Thứ năm, 10:06 26/03/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3/2026, tại Km 20+300, đường tỉnh 547, thuộc địa phận thôn Bắc Sơn (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe đầu kéo container.

Vụ tai nạn khiến chị A. tử vong.

Lúc này, xe mô tô biển kiểm soát 38N1-232.xx do chị T.T.A. (SN 1985, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo chị N.S.M (SN 2008) di chuyển theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Tiên Điền. Đến vị trí trên xảy ra va chạm với một xe ô tô loại đầu kéo (container).

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường. Hậu quả, chị A. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy tìm phương tiện liên quan.

Đến chiều 24/3, lực lượng chức năng xác định N.V.Đ. là người điều khiển xe đầu kéo BKS 15C-04x.xx kéo theo rơ-moóc 15R-03x.xx, gây ra vụ tai nạn trên. Lúc này, tài xế Đ. cùng phương tiện đang ở xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), cách hiện trường 150km.

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.

GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.

GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

