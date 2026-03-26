Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)

Thứ năm, 07:15 26/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội) khiến 2 người nhập viện là do tài xế buồn ngủ.

Liên quan vụ ô tô Lexus tông liên hoàn trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) khiến 2 người nhập viện, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn.

Theo Báo Lao động, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, căn cứ lời khai của các tài xế và dấu vết tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái.

Video: Khoảnh khắc xe ô tô Lexus tông liên hoàn trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Hiện trường xe Lexus gây tai nạn liên hoàn 6 phương tiện ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 25/3, ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K-201.XX do tài xế V.Q.C (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên phố Trung Kính theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Khi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L-665.xx. Không dừng lại, ô tô Lexus RX350 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, tông liên tiếp vào 4 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Chiếc xe Lexus lật ngửa sau cú tông liên hoàn. Ảnh: Thiên Khôi

Cú va chạm mạnh khiến ô tô Lexus RX350 lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng xác định có 2 người bị thương, gồm một người đi xe máy bị gãy tay, chân và một hành khách trên ô tô bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội). Ảnh: Thiên Khôi

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa xử lý vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Hai bố con tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.

Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

GĐXH - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển; Thời tiết cả nước bắt đầu có đợt nắng nóng diện rộng.

Tìm thấy thêm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông ở Phú Thọ

Tìm thấy thêm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông ở Phú Thọ

GĐXH - Tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở hàng xảy ra trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.

Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng

Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.

Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững

Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển. Việc nắm vững lộ trình cũng như các quy tắc xét tuyển mới sẽ là "chìa khóa" giúp sĩ tử tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào những ngôi trường mong muốn.

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

GĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng

Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng

GĐXH - Sau 3 tháng đi vào vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực, từ xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm đến điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe

Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe

GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạm

Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạm

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
