Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)

Liên quan vụ ô tô Lexus tông liên hoàn trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) khiến 2 người nhập viện, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn.

Theo Báo Lao động, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, căn cứ lời khai của các tài xế và dấu vết tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái.

Video: Khoảnh khắc xe ô tô Lexus tông liên hoàn trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Hiện trường xe Lexus gây tai nạn liên hoàn 6 phương tiện ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 25/3, ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K-201.XX do tài xế V.Q.C (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên phố Trung Kính theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Khi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L-665.xx. Không dừng lại, ô tô Lexus RX350 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, tông liên tiếp vào 4 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Chiếc xe Lexus lật ngửa sau cú tông liên hoàn. Ảnh: Thiên Khôi

Cú va chạm mạnh khiến ô tô Lexus RX350 lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng xác định có 2 người bị thương, gồm một người đi xe máy bị gãy tay, chân và một hành khách trên ô tô bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội). Ảnh: Thiên Khôi

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa xử lý vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ô tô Lexus RX350 không vi phạm nồng độ cồn.