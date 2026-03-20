Hàng chục hồ sơ cho một vị trí tuyển Fresher: Thị trường 2026 khốc liệt thế nào?

Doanh nghiệp tuyển dụng chọn lọc hơn, ưu tiên hiệu suất

Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp có xu hướng mở rộng đội ngũ nhân sự để đón đầu cơ hội tăng trưởng, thì hiện nay chiến lược này đã có sự điều chỉnh rõ rệt. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, các doanh nghiệp buộc phải cân nhắc kỹ hơn mỗi quyết định tuyển dụng. Lạm phát, chi phí vận hành leo thang cùng những rủi ro kinh tế khó lường khiến nhiều tổ chức chuyển sang ưu tiên hiệu suất thay vì mở rộng nhân sự ồ ạt.

Không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính, những thay đổi về chính sách thuế quan và chuỗi cung ứng quốc tế gần đây cũng khiến các tổ chức trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Việc tuyển dụng hiện nay không chỉ là tìm người làm được việc, mà là tìm đúng "mảnh ghép" sớm tạo ra được giá trị.

Theo khảo sát gần đây của JobsGO, khi được hỏi về kế hoạch thay đổi quy mô nhân sự trong năm tới, 33,9% doanh nghiệp cho biết sẽ tăng nhân sự từ 10–20%, chiếm tỷ trọng cao nhất. Theo sau là 24,2% đơn vị dự kiến tăng dưới 10% về quy mô. Nói cách khác, "cánh cửa" việc làm vẫn mở, nhưng số lượng "ghế trống" ít đi và tiêu chí tuyển chọn có phần khắt khe hơn.

Dòng vốn FDI gia tăng, cạnh tranh nhân lực ngày càng khốc liệt

Song song với xu hướng tuyển dụng thận trọng, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Sự đổ bộ của các "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ cao, logistics và dịch vụ kỹ thuật đã mở ra không ít cơ hội việc làm, nhưng cũng đi kèm với một "bộ lọc" khắt khe hơn.

Doanh nghiệp nước ngoài thường áp dụng các tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn, yêu cầu ứng viên không chỉ có chuyên môn mà còn cần ngoại ngữ tốt cũng như khả năng thích nghi với môi trường đa văn hóa. Mức đãi ngộ cạnh tranh từ các công ty FDI cũng khiến nhiều doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự.

Tại các trung tâm kinh tế lớn, xu hướng này thể hiện khá rõ. Không ít doanh nghiệp cho biết họ phải đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu tuyển dụng, môi trường làm việc và chế độ phúc lợi để nâng cao sức cạnh tranh.

Ngoài ra, thay vì tuyển tràn lan, các công ty có xu hướng tập trung vào những vị trí trọng yếu có thể tạo ra giá trị trực tiếp như Sales, Marketing, Chăm sóc khách hàng... Các bộ phận quan trọng này ngày càng được "săn đón" trong khi số lượng việc làm mở ra cho mỗi vị trí trống có phần hạn chế, dẫn đến mức độ cạnh tranh để giành được một "chỗ đứng" trên thị trường giữa các ứng viên cũng cao hơn.

Entry-level thu hẹp, AI làm thay đổi phần nào cục diện thị trường

Một thực tế phũ phàng với các bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường: Cơ hội cho các vị trí Entry-level (các công việc không yêu cầu kinh nghiệm) đang dần thu hẹp. Trong khi đó, nhu cầu tuyển các vị trí yêu cầu kinh nghiệm đang tăng lên đáng kể.

Theo khảo sát của JobsGO, có tới 62,4% đơn vị cho biết ưu tiên tuyển ứng viên có từ 1–3 năm kinh nghiệm trong năm nay. Tỷ lệ ấn tượng này cho thấy các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng tìm kiếm những ứng viên đã có nền tảng nhất định để rút ngắn thời gian đào tạo ban đầu.

Mức độ cạnh tranh giữa các vị trí Entry-level hay Fresher cũng theo đó ngày càng khốc liệt, đặc biệt với các bạn trẻ mới bước chân vào thị trường lao động. Đơn cử, có những tháng JobsGO ghi nhận trung bình tới 14 ứng viên IT trong cùng một vị trí tuyển, cho thấy áp lực cạnh tranh trong quá trình tìm việc gia tăng khi nhiều ứng viên cùng hướng tới một số vị trí tuyển dụng hạn chế.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trực tiếp len lỏi vào từng quy trình vận hành. Những vị trí mang tính lặp lại như nhập liệu, xử lý dữ liệu cơ bản hay các công việc hành chính đơn giản đang dần được tự động hóa. Nhu cầu tuyển dụng ở một số vị trí truyền thống giảm xuống, đồng thời mở ra nhu cầu mới cho những công việc đòi hỏi ở ứng viên kỹ năng phân tích, sáng tạo và tư duy công nghệ.

Nhìn chung, thị trường việc làm đang ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhưng vẫn sẽ là "miền đất hứa" cho những ứng viên biết định vị bản thân, không ngừng nâng cấp kỹ năng và sẵn sàng đón đầu với làn sóng công nghệ.

Doanh nghiệp tự giới thiệu