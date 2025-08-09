Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Quy định về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Theo Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, sử dụng làn đường khi tham gia giao thông được quy định như sau:

- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

- Trên một chiều đường có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

- Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó.

Sử dụng làn đường khi tham gia giao thông được quy định cụ thể theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Ảnh minh họa: TL

Các quy tắc chuyển làn đường an toàn cần phải biết

Lái xe chỉ được chuyển làn đường ở nơi cho phép

Trên đường thường chia thành nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều và được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Theo đó lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép.

Trước khi chuyển làn, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần phải quan sát đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

Khi chuyển làn đường cần phải có tín hiệu xi nhan báo trước

Nếu phương tiện muốn chuyển làn đường lái xe (ô tô, mô tô, xe máy) cần phải bật đèn tín hiệu báo trước và đảm bảo khoảng cách an toàn cho phương tiện phía trước và phía sau biết để có phương án xử lý phù hợp. Trường hợp xe phía sau sắp đến gần, lái xe sẽ chủ động giảm tốc độ đến mức an toàn để nhường đường cho phương tiện đang bật đèn tín hiệu xin chuyển làn đường.

Đi đúng làn đường với tốc độ tối đa cho phép

Trên một chiều đường có vạch kẻ phân làn đường và có biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép khi tham gia giao thông, lái xe điều khiển phương tiện đi ở làn đường với tốc độ phù hợp tương ứng. Phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình. Đồng thời xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giớ, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

Bên cạnh đó, trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó.

Mức phạt đối với lỗi chuyển làn đường không đúng quy định

Mức phạt lỗi chuyển làn đường không đúng quy định mới nhất sẽ áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể các mức phạt như sau:

Mức phạt chuyển sai làn đường đối với xe ô tô

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng: Nếu chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề", trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP

(Điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe: Nếu chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc.

(Điểm g khoản 5; Điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe: Nếu chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

(Điểm a khoản 10; Điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

Mức phạt chuyển sai làn đường đối với xe máy

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng: Nếu chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề".

(Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe: Nếu chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

(Điểm a khoản 10; Điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

Mức phạt chuyển sai làn đường đối với xe máy chuyên dùng

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Nếu chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề".

(Điểm h khoản 6 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

- Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng: Nếu chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

(Điểm a khoản 8 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

