Hành trình 12 năm cõng bạn đến trường và nghị lực vượt khó của hai nam sinh Nghệ An

Câu chuyện nam sinh ở Nghệ An suốt 12 năm luôn đồng hành, giúp đỡ, cõng bạn đến trường chia sẻ trên trang Cộng đồng Nghệ An nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Đó là em Vi Tuấn Khanh ở bản Định Tiến (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), học sinh lớp C3-K56 (trường THPT Quỳ Châu).

Suốt 12 năm qua dù nắng nóng hay mưa gió, Tuấn Khanh luôn đồng hành, giúp đỡ, cõng bạn của mình là Vi Nhật Cảnh đến trường.

Vi Tuấn Khanh sinh ra một một gia đình đồng bào dân tộc Thái nghèo ở xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Mặc dù vậy, Khanh vẫn may mắn hơn người bạn cùng bản Vi Nhật Cảnh. Căn bệnh bại não khiến tay chân Cảnh bị co quắp, đi lại hết sức khó khăn ngay từ khi còn nhỏ.

Thương bạn, nhiều năm nay, Tuấn Khanh trở thành đôi chân của Cảnh, ngày ngày đưa bạn đến trường.

Không chỉ hàng ngày giúp đỡ bạn đến trường, Tuấn Khanh còn giúp đỡ bạn trong học tập (Nguồn ảnh: Thế Anh 28)

Sau khi câu chuyện của Tuấn Khanh cõng Nhật Cảnh đến trường được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều lời khen ngợi đã dành cho nam sinh này.

"Cháu tuyệt vời quá, chúc 2 cháu mạnh khỏe và luôn là đôi bạn tốt nhé; Thật tuyệt vời, chúc hai cháu sẽ thành công trên con đường học tập; Chúc 2 cháu luôn thật nhiều sức khỏe và luôn là đôi bạn tốt của nhau; Nể phục tấm lòng của cháu, biết thương yêu giúp đỡ người khuyết tật. Cháu rất xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Chúc cháu mạnh khỏe và thành công trong tương lai; Cháu quá tuyệt vời. Chúc 2 cháu luôn là bạn thân mãi mãi, thành công trên con đường học tập…".

Không chỉ hàng ngày giúp đỡ bạn đến trường, Tuấn Khanh còn giúp đỡ bạn trong học tập. Năm lớp 10, lớp 11 Khanh đạt học khá, năm lớp 12 là học sinh giỏi.

Chia sẻ về cậu học trò của mình, cô Hòa giáo viên chủ nhiệm của Tuấn Khanh cho biết: "Tuấn Khanh là 1 học sinh chăm ngoan, học giỏi. Luôn hòa đồng, giúp đỡ bạn bè, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gia đình của Khanh khó khăn, nhưng em luôn cố gắng trong học tập và công việc.

Tuấn Khanh là 1 tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập và noi theo. Tuấn Khanh và Nhật Cảnh là đôi bạn cùng tiến. Dù cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em luôn đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, biết vươn lên trong cuộc sống".