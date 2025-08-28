Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Ngày 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) – chủ trì buổi khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Núi Thành vào đêm 26/8.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết tâm cao của các lực lượng tham gia chuyên án. Đồng chí nhấn mạnh, việc truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng chỉ sau 14 giờ gây án thể hiện sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Khen thưởng các đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp tiệm vàng.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng) cho biết vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 26/8 tại cửa hàng trang sức PNJ (đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Đối tượng đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng có giá trị gần 833 triệu đồng, làm 1 nhân viên bảo vệ bị thương.

Theo Thượng tá Nghĩa, ngay khi nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 14 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là người nước ngoài.

Đối tượng được xác định nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2025 với mục đích du lịch và tạm trú ở căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài nên nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị công cụ như: Đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát…

Nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Lúc 19h45 ngày 26/8, đối tượng đến cửa hàng trang sức nói trên sử dụng đục kim loại khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đe dọa nhân viên cửa hàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính, chiếm đoạt 20 sản phẩm trang sức các loại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, đối tượng này đã thay đổi trang phục, trả phương tiện, đồng thời cất giấu tài sản chiếm đoạt.

Khoảng 10h25 ngày 27/8, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, công an bắt giữ Dale James (SN 1996 - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành).