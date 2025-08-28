Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.
Ngày 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) – chủ trì buổi khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Núi Thành vào đêm 26/8.
Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết tâm cao của các lực lượng tham gia chuyên án. Đồng chí nhấn mạnh, việc truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng chỉ sau 14 giờ gây án thể hiện sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.
Thượng tá Lương Quốc Nghĩa (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng) cho biết vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 26/8 tại cửa hàng trang sức PNJ (đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Đối tượng đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng có giá trị gần 833 triệu đồng, làm 1 nhân viên bảo vệ bị thương.
Theo Thượng tá Nghĩa, ngay khi nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 14 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là người nước ngoài.
Đối tượng được xác định nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2025 với mục đích du lịch và tạm trú ở căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài nên nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội.
Trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị công cụ như: Đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát…
Lúc 19h45 ngày 26/8, đối tượng đến cửa hàng trang sức nói trên sử dụng đục kim loại khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đe dọa nhân viên cửa hàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính, chiếm đoạt 20 sản phẩm trang sức các loại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, đối tượng này đã thay đổi trang phục, trả phương tiện, đồng thời cất giấu tài sản chiếm đoạt.
Khoảng 10h25 ngày 27/8, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, công an bắt giữ Dale James (SN 1996 - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành).
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 5 giờ trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở CampuchiaPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại quán bar Lava.
Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80Pháp luật - 1 ngày trước
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành là Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ).
Thông tin bất ngờ về quốc tịch nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, nghi phạm thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) đã bị bắt giữ. Người này mang quốc tịch nước ngoài.
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật
GĐXH - Nam thanh niên mặc áo Grab hành hung bảo vệ, dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng giữa lúc đông người.