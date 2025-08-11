Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Thông tin từ Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, bệnh viện vừa cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 09/08/2025, bà L.T.L (sinh năm 1973, Hoa Lư) nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhức dữ dội vùng mí dưới sau khi bị ong đốt.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực. Nhận thấy mắt bà L. sưng nhanh, đau tăng và có biểu hiện choáng váng, gia đình đã lập tức đưa bà đến Bệnh viện Mắt Hoa Lư chỉ khoảng 30 phút sau khi bị nạn.

Hình ảnh kết mạc của bệnh nhân bị phù toàn bộ - chụp qua máy sinh hiển vi. Ảnh BVCC

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ Trịnh Thế Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng Bệnh viện Mắt Hoa Lư, trực tiếp thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận định đây là tổn thương vùng mi mắt do nọc độc côn trùng, với tình trạng sưng nề lớn, phù toàn bộ kết mạc. Nếu không xử lý đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, viêm mô quanh hốc mắt hoặc phản ứng phản vệ nặng.

Bệnh nhân đã được dùng thuốc chống viêm, dự phòng sốc phản vệ, giảm đau, kháng sinh tra, đồng thời được nhập viện theo dõi. Nhờ can thiệp kịp thời, mắt bà L. dần giảm sưng, giảm đau, không xuất hiện phản ứng nguy hiểm và thị lực được bảo toàn.

Bác sĩ Trịnh Thế Sơn trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Bác sĩ Trịnh Thế Sơn khuyến cáo: "Hằng năm có hàng nghìn trường hợp cấp cứu do bị ong đốt và có rất nhiều trường hợp tử vong do sốc phản vệ với độc tố của ong vì chủ quan hoặc không điều trị đúng cách. Khi bị ong hoặc côn trùng đốt ở vùng mắt, tuyệt đối không tự ý chà xát, nặn nọc độc hay đắp các loại lá/thuốc dân gian. Cần rửa nhẹ bằng nước sạch và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được xử trí đúng, tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng thị lực."

Đồng thời, bác sĩ cũng nhắn nhủ: "Trong cấp cứu chấn thương mắt, thời gian chính là thị lực. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo toàn đôi mắt càng cao. Vì vậy, hãy xử trí đúng cách và đến bệnh viện chuyên khoa ngay khi xảy ra sự cố để được điều trị kịp thời".