Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Thông tin từ Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, bệnh viện vừa cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.
Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 09/08/2025, bà L.T.L (sinh năm 1973, Hoa Lư) nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhức dữ dội vùng mí dưới sau khi bị ong đốt.
Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực. Nhận thấy mắt bà L. sưng nhanh, đau tăng và có biểu hiện choáng váng, gia đình đã lập tức đưa bà đến Bệnh viện Mắt Hoa Lư chỉ khoảng 30 phút sau khi bị nạn.
Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ Trịnh Thế Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng Bệnh viện Mắt Hoa Lư, trực tiếp thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận định đây là tổn thương vùng mi mắt do nọc độc côn trùng, với tình trạng sưng nề lớn, phù toàn bộ kết mạc. Nếu không xử lý đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, viêm mô quanh hốc mắt hoặc phản ứng phản vệ nặng.
Bệnh nhân đã được dùng thuốc chống viêm, dự phòng sốc phản vệ, giảm đau, kháng sinh tra, đồng thời được nhập viện theo dõi. Nhờ can thiệp kịp thời, mắt bà L. dần giảm sưng, giảm đau, không xuất hiện phản ứng nguy hiểm và thị lực được bảo toàn.
Bác sĩ Trịnh Thế Sơn khuyến cáo: "Hằng năm có hàng nghìn trường hợp cấp cứu do bị ong đốt và có rất nhiều trường hợp tử vong do sốc phản vệ với độc tố của ong vì chủ quan hoặc không điều trị đúng cách. Khi bị ong hoặc côn trùng đốt ở vùng mắt, tuyệt đối không tự ý chà xát, nặn nọc độc hay đắp các loại lá/thuốc dân gian. Cần rửa nhẹ bằng nước sạch và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được xử trí đúng, tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng thị lực."
Đồng thời, bác sĩ cũng nhắn nhủ: "Trong cấp cứu chấn thương mắt, thời gian chính là thị lực. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo toàn đôi mắt càng cao. Vì vậy, hãy xử trí đúng cách và đến bệnh viện chuyên khoa ngay khi xảy ra sự cố để được điều trị kịp thời".
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.
Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.
Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.
SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.
GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng, trong đó không ít bệnh nhân là những người trẻ tuổi. Xu hướng này khiến nhiều người không khỏi lo ngại, bởi đột quỵ vốn được xem là căn bệnh của người già, nay lại ngày càng trẻ hóa.
Trái cây họ cam quýt thường được biết đến rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều loại thực phẩm còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam...
