Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân phải "sống chung" với những cơn sốt cao dai dẳng hơn một năm mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, ông T.V.N (54 tuổi, ở Đà Nẵng) có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định. Khoảng hơn một năm gần đây, đặc biệt 6 tháng nay, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả. Cân nặng của ông giảm từ 67 kg xuống còn 49 kg.

Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân. Mới đây, nghe lời khuyên của người thân, ông đã tìm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thăm khám.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39°C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm máu phát hiện virus Epstein-Barr (EBV) dương tính trong máu và dịch phổi với tải lượng 1,29 x 10³. Xét nghiệm dịch phế quản nội soi tìm thấy trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng và vi nấm Aspergillus (Galactomannan dương tính).

Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa hai phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm – điều này cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi.

Theo BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, ông N. cùng lúc phải đối mặt với ba "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Đầu tiên là Pseudomonas aeruginosa "trực khuẩn mủ xanh" – loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Tiếp theo là nấm Aspergillus – thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Cuối cùng là virus Epstein-Barr – loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.

"Sau khi xác định cùng lúc ba tác nhân gây bệnh, chúng tôi đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên", BS Thiệu thông tin.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.

Theo các bác sĩ, với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều "mặt trận" như virus, vi khuẩn, nấm. Vì vậy, người bệnh nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và tìm đúng nguyên nhân gây bệnh. Bởi chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới đem lại hiệu quả.