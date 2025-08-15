Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân phải "sống chung" với những cơn sốt cao dai dẳng hơn một năm mà chưa rõ nguyên nhân.
Theo đó, ông T.V.N (54 tuổi, ở Đà Nẵng) có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định. Khoảng hơn một năm gần đây, đặc biệt 6 tháng nay, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả. Cân nặng của ông giảm từ 67 kg xuống còn 49 kg.
Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân. Mới đây, nghe lời khuyên của người thân, ông đã tìm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thăm khám.
Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39°C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm máu phát hiện virus Epstein-Barr (EBV) dương tính trong máu và dịch phổi với tải lượng 1,29 x 10³. Xét nghiệm dịch phế quản nội soi tìm thấy trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng và vi nấm Aspergillus (Galactomannan dương tính).
Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa hai phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm – điều này cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi.
Theo BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, ông N. cùng lúc phải đối mặt với ba "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.
Đầu tiên là Pseudomonas aeruginosa "trực khuẩn mủ xanh" – loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.
Tiếp theo là nấm Aspergillus – thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.
Cuối cùng là virus Epstein-Barr – loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.
"Sau khi xác định cùng lúc ba tác nhân gây bệnh, chúng tôi đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên", BS Thiệu thông tin.
Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.
Theo các bác sĩ, với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều "mặt trận" như virus, vi khuẩn, nấm. Vì vậy, người bệnh nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và tìm đúng nguyên nhân gây bệnh. Bởi chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới đem lại hiệu quả.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai láY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt NamY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?Y tế - 3 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốtY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thờiY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?Y tế - 4 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.
Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tửY tế - 4 ngày trước
Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.
Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'Y tế - 1 tuần trước
Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.
LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 1 tuần trước
SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ IY tế - 1 tuần trước
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt NamY tế
GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.