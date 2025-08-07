Mới nhất
LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Thứ năm, 19:23 07/08/2025 | Y tế

SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Trực tiếp Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức với sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ nhất Nguyễn Thị Liên Hương, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ; Công đoàn - Y tế Việt Nam; các Sở Y tế; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu và đại diện hàng trăm cơ sở y tế trên toàn quốc.

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế phát động là một cuộc vận động lớn, đang góp phần quan trọng thay đổi sâu sắc tư duy và hành động của các cơ sở y tế trên toàn hệ thống. Cuộc thi hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, sạch đẹp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

Cuộc thi này đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên cả nước, thu hút gần 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia. Qua quá trình triển khai, 127 cơ sở y tế đã được chọn vào vòng 2, và Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh tại lễ trao giải.

Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I kéo dài từ tháng 8/2024 đến hết tháng 5/2025 thể hiện quyết tâm toàn ngành trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


