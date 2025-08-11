Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng rát toàn thân, mù tạm thời do silicon chống dột.
Theo đó, bệnh nhân Đ.N.T (38 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ. Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.
Được biết, anh T làm nghề thợ sắt. Trước đó, trong quá trình thi công chống dột mái một công trình, khi vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Do đứng ngay dưới mái hiên nên chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa lẫn silicon chưa kịp khô đã trút thẳng từ mái tôn xuống người khiến anh bị ướt toàn thân.
Khoảng một giờ sau, anh T thấy rát nhẹ và nổi những chấm đỏ ở vùng cổ, mặt. Buổi tối, sau khi tắm rửa và thay đồ, các nốt đỏ lan rộng khắp cơ thể.
Sáng hôm sau, mắt anh mờ dần, da đỏ toàn thân. Anh được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán kích ứng da. Sau 6 ngày điều trị không cải thiện, tổn thương tiến triển nặng với bọng nước lan rộng, da chuyển màu thâm đen, sốt liên tục, nhiệt độ cao nhất 40 độ C, kèm đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc, đau nhiều vùng mặt, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại đây, bác sĩ xác định anh bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3. "Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng", TS.BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, cho biết.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, các bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.
Theo TS Hải Ninh, không chỉ được dùng trong ngành xây dựng, silicon còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống thường ngày như: keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn; khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt; bao cao su và một số vật tư y tế. Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… thường xuyên tiếp xúc với silicon, nguy cơ dị ứng cao hơn nếu không dùng đồ bảo hộ đầy đủ.
Vì vậy, TS Ninh khuyến cáo, những người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các sản phẩm có chứa chất này, đặc biệt là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da. Cần đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dán nhãn "silicone-free", đồng thời thử trước trên một vùng da nhỏ.
Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.
