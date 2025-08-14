Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Các trường hợp được hiến tinh trùng theo luật mới từ ngày 1/10/2025.

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao? GĐXH - Từ sức khỏe tới quy trình hiến - đây là những quy định quan trọng bạn cần biết nếu muốn tham gia hiến tinh trùng tại Việt Nam.

Phụ nữ độc thân muốn làm IVF cần biết những thông tin này GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ độc thân muốn có một mẫu tinh trùng vô danh để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thì phải có một mẫu tinh trùng hiến. Và mẫu tinh trùng này phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra.