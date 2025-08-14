Mới nhất
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Thứ năm, 12:40 14/08/2025 | Y tế
GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam - Ảnh 1.

Các trường hợp được hiến tinh trùng theo luật mới từ ngày 1/10/2025.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam- Ảnh 2.Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao?

GĐXH - Từ sức khỏe tới quy trình hiến - đây là những quy định quan trọng bạn cần biết nếu muốn tham gia hiến tinh trùng tại Việt Nam.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam- Ảnh 3.Phụ nữ độc thân muốn làm IVF cần biết những thông tin này

GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ độc thân muốn có một mẫu tinh trùng vô danh để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thì phải có một mẫu tinh trùng hiến. Và mẫu tinh trùng này phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam- Ảnh 4.Vận động sinh viên hiến tinh trùng, cứu cơ hội làm cha mẹ cho nhiều người

GiadinhNet - Không ít ngân hàng tinh trùng tại nước ta luôn trong tình trạng cạn kiệt, nhiều nơi chỉ duy trì vài ba mẫu. Điều này khiến cơ hội làm cha mẹ của nhiều gia đình rất hạn chế.

 

Bảo An
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 3 ngày trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 6 ngày trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Y tế - 6 ngày trước

SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Y tế - 6 ngày trước

Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế
LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Y tế
Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Y tế
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế

