Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.
Ghi nhận của Báo Sức khỏe và Đời sống lúc 19h cho thấy, đông đảo khách mời, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội để hòa mình cùng các hoạt động của Lễ trao giải.
Đây là sự kiện được Bộ Y tế chỉ đạo, do Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Lễ trao giải tối nay sẽ vinh danh 20 cơ sở y tế tiêu biểu, chia theo 5 tuyến: trung ương, tỉnh, huyện (nay là khu vực), xã và khối tư nhân với các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.
Quan trọng hơn cả, đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn cán bộ y tế trên cả nước, những người đã không ngừng cải tiến từng hành lang, từng phòng bệnh, từng góc xanh, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Từ những thể lệ, tiêu chí tưởng như khô khan trên giấy, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" đã thực sự bước ra đời sống, trở thành chuyển động tích cực, sâu rộng trong toàn ngành.
Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Tối nay, chúng ta sẽ không chỉ trao giải cho các đơn vị xuất sắc, mà còn tôn vinh cả một hành trình của đổi mới, xuất phát từ sự tận tâm và ý chí thay đổi từ bên trong từng cơ sở y tế".
Lễ trao giải sẽ khép lại hành trình một năm thi đua bằng một đêm tỏa sáng của những mô hình y tế xanh, sạch, đẹp và mở ra một giai đoạn mới, nơi những giá trị nhân văn tiếp tục được nhân lên trong hành trình xây dựng ngành y tế hiện đại, thân thiện, vì người bệnh.
LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 4 giờ trước
SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ IY tế - 5 giờ trước
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện EY tế - 9 giờ trước
GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.
Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặngY tế - 11 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.
Người trẻ còn chủ quan với đột quỵY tế - 13 giờ trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng, trong đó không ít bệnh nhân là những người trẻ tuổi. Xu hướng này khiến nhiều người không khỏi lo ngại, bởi đột quỵ vốn được xem là căn bệnh của người già, nay lại ngày càng trẻ hóa.
15 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C hơn camY tế - 13 giờ trước
Trái cây họ cam quýt thường được biết đến rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều loại thực phẩm còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam...
Tối nay diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 13 giờ trước
Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
2 bé trai tiên lượng xấu vì sai lầm khi cấp cứu đuối nước rất nhiều người hay gặpY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhấn mạnh, khi cấp cứu trẻ đuối nước, tuyệt đối không được dốc ngược chạy, vì điều này có thể làm mất cơ hội vàng cứu sống trẻ.
Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp': Hướng tới một hệ thống y tế bền vững và thân thiện hơnY tế - 1 ngày trước
Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng môi trường và dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025Y tế - 1 ngày trước
Chỉ còn 1 ngày nữa, Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.