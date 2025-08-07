Mới nhất
Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Thứ năm, 19:54 07/08/2025 | Y tế
Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Ghi nhận của Báo Sức khỏe và Đời sống lúc 19h cho thấy, đông đảo khách mời, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội để hòa mình cùng các hoạt động của Lễ trao giải.

Đây là sự kiện được Bộ Y tế chỉ đạo, do Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tới tham dự Lễ trao giải.

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Lễ trao giải tối nay sẽ vinh danh 20 cơ sở y tế tiêu biểu, chia theo 5 tuyến: trung ương, tỉnh, huyện (nay là khu vực), xã và khối tư nhân với các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Quan trọng hơn cả, đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn cán bộ y tế trên cả nước, những người đã không ngừng cải tiến từng hành lang, từng phòng bệnh, từng góc xanh, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Từ những thể lệ, tiêu chí tưởng như khô khan trên giấy, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" đã thực sự bước ra đời sống, trở thành chuyển động tích cực, sâu rộng trong toàn ngành.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Tối nay, chúng ta sẽ không chỉ trao giải cho các đơn vị xuất sắc, mà còn tôn vinh cả một hành trình của đổi mới, xuất phát từ sự tận tâm và ý chí thay đổi từ bên trong từng cơ sở y tế".

Lễ trao giải sẽ khép lại hành trình một năm thi đua bằng một đêm tỏa sáng của những mô hình y tế xanh, sạch, đẹp và mở ra một giai đoạn mới, nơi những giá trị nhân văn tiếp tục được nhân lên trong hành trình xây dựng ngành y tế hiện đại, thân thiện, vì người bệnh.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 2.

Từ 19h, đông đảo các đơn vị đoạt giải, các khách mời đã có mặt tham dự Lễ trao giải.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 3.

Khách mời tranh thủ chụp ảnh trước sự kiện.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 4.

Khách mời tranh thủ trước giờ diễn ra sự kiện chụp ảnh kỷ niệm.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 5.

Sự kiện thực sự trở thành ngày hội của các đơn vị, cơ sở y tế.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 6.

Càng sát giờ diễn ra Lễ trao giải không khí càng trở nên sôi động.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 7.

Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn cán bộ y tế trên cả nước, những người đã không ngừng cải tiến từng hành lang, từng phòng bệnh, từng góc xanh, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người bệnh.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 8.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'- Ảnh 9.

Đông đảo khách mời đang dần ổn định vị trí trước giờ khai mạc.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ ILIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

