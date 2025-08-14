Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Người bệnh đến khám tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E. Qua các kết quả siêu âm tim, xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị hở van hai lá. TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc bệnh viện cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phẫu thuật nội soi 3D sửa van hai lá cho người bệnh.

Đây là một trong 3 ca lâm sàng được các bác sĩ và báo cáo viên tiến hành mổ thị phạm thay van động mạch chỉ, thay van/sửa van hai lá trong chiều ngày 14/8, trong khuôn khổ chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề “Phẫu thuật tim nội soi – Những vấn đề cơ bản”. Chương trình nhằm chia sẻ, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng về lĩnh vực phẫu thuật tim nội soi diễn ra tại Bệnh viện E trong hai ngày 14-15/8.

Ca lâm sàng thứ hai là nữ bệnh nhân 55 tuổi. Cách đây 1 tháng, người bệnh có biểu hiện khó thở, đau thắt ngực trái. Sau khi khám tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp chủ van động mạch chủ hai cánh van. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ.

Ca lâm sàng thứ 3, người bệnh nữ, 47 tuổi, đã từng bị tai biến mạch máu não thoáng qua cách đây 3 năm nhưng không điều trị. Gần đây, người bệnh thấy khó thở, mệt mỏi, nhất là khi hoạt động gắng sức. Qua kết quả siêu âm tim và xét nghiệm tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị hẹp khít van hai lá, hở van ba lá, rung nhĩ (tim bị rối loạn nhịp hoàn toàn). Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi 3D sửa/thay van hai lá cho người bệnh.

Tất cả 3 người bệnh nhân đều được mổ theo phương pháp mổ nội soi với công nghệ 3D: chỉ qua các trocars nhỏ ≤ 1,2cm đục xuyên qua thành ngực, hệ thống nội soi với camera 3D. Sau ca mổ kéo dài trong 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành sửa/thay van hai lá hoặc thay van động mạch chủ cho từng người bệnh.

Theo các bác sĩ, đây là phương pháp ít xâm lấn nhất, giảm tối đa các sang chấn phẫu thuật, giúp người bệnh nhanh hồi phục, đặc biệt đảm bảo tính thẩm mỹ cho nữ giới. Với công nghệ 3D này giúp hình ảnh phẫu thuật trở nên rõ nét, có chiều sâu không gian, phóng đại các chi tiết, làm rõ hơn các góc khuất giải phẫu giúp cho các thao tác phẫu thuật trở nên thuận lợi, an toàn, rút ngắn thời gian mổ. Việc mổ nội soi toàn bộ với công nghệ 3D rất ưu điểm trong việc thám sát các ngóc ngách (vốn chằng chịt bởi các cấu trúc giải phẫu trong các buồng tim) mà phẫu thuật mở thông thường khó quan sát hết được.

TS.BS Nguyễn Công Hựu cho hay, Trung tâm tim mạch của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật 1.000 ca các loại mỗi năm (trong đó 70% mổ nội soi và ít xâm lấn cả người lớn và trẻ em). Bệnh viện có đội ngũ phẫu thuật viên, gây mê hồi sức tim mạch giàu kinh nghiệm để thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thường quy cho người bệnh. được mổ, can thiệp điều trị sớm. "Đặc biệt, các bác sĩ đã hoàn toàn tự tin chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp nước khác và Bệnh viện còn thường mở các hội thảo tim mạch, mời các bác sĩ tim mạch trong khu vực đến giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nội soi 3D tim mạch" - TS Hựu cho biết.