Hatchback giá 205 triệu đồng của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em
GĐXH - Hatchback này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường trong thời gian tới, dễ ‘đấu thẳng’ với Hyundai i10.
Hatchback của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc
Mẫu xe được đề cập là Wuling Bingo Pro 2026.
Về kích thước, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.050 x 1.758 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.560 mm. So với phiên bản Bingo tiêu chuẩn, xe được gia tăng kích thước ở cả chiều dài và chiều rộng, qua đó cải thiện đáng kể không gian nội thất, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của gia đình.
Thiết kế của xe theo phong cách tân cổ điển, với điểm nhấn là cụm đèn pha LED dạng tròn kết hợp dải đèn định vị ban ngày uốn cong mềm mại. Thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, đi cùng bộ mâm thiết kế dạng cánh hoa.
Phía sau nổi bật với cánh gió nhỏ và cụm đèn hậu tạo hình như đá ruby, mang lại diện mạo khác biệt trong phân khúc xe điện mini.
Khoang nội thất được định hướng theo tiêu chí thực dụng, với tổng cộng 25 vị trí chứa đồ, đi kèm nhiều tiện ích như khe để ô, móc treo và sạc điện thoại không dây. Xe còn sở hữu cốp trước dưới nắp ca-pô, đây cũng là trang bị hiếm gặp ở các mẫu xe giá rẻ.
Khu vực lái được trang bị vô lăng hai chấu đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch đặt nổi. Hệ thống giải trí Ling OS hỗ trợ điều khiển giọng nói AI, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển xe từ xa, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.
Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp, camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở các phiên bản cao hơn, xe bổ sung camera 360 độ và túi khí, tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.
Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đặt phía trước, công suất tối đa 65 kW (tương đương 87 mã lực), tăng khoảng 30% so với bản tiêu chuẩn. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và trên đường trường.
Wuling Bingo Pro sử dụng pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tương ứng 330km và 403km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, đồng thời có khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài với công suất 3,3kW.
Giá hatchback Wuling Bingo Pro
Tại thị trường Trung Quốc, xe được phân phối với 4 phiên bản, có giá dao động từ 58.800 đến 72.800 Nhân dân tệ (khoảng 206-255 triệu đồng). Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường trong thời gian tới.
Với mức giá dễ tiếp cận, không gian rộng rãi và trang bị ngày càng hoàn thiện, mẫu xe này đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
Giá bạc hôm nay 2/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat tăng nhẹ lên vùng 78 triệu đồng/kg.
SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid hạng C với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,2 lít/100 km, giá khởi điểm chưa tới 400 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Hyundai Tucson và Honda CR-V.
Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Dương Nội rao bán rầm rộ tháng 5/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Thời điểm tháng 5/2026, lượng thông tin rao bán và giá bán nhà phố thương mại khu vực phường Dương Nội (Hà Nội) có sự tăng trưởng mạnh, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt cả phường Hà Đông.
Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, giá 16,5 triệu đồng, đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.
Tình tiết bất ngờ vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm SơnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Cơ quan công an vào cuộc và xác định nhiều tình tiết bất ngờ phía sau tờ hoá đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) khiến dư luận xôn xao.
SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị emGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ của Kia được tung ra thị trường mẫu xe mới tinh giá 204 triệu đồng, rẻ hơn cả Morning.
Giá bạc hôm nay 1/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat vẫn giữ quanh vùng 77 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông tháng 5/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có lượng nhà phố thương mại rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng phong cách retro, trang bị ngang Honda SH Mode, phanh ABS, tiêu thụ 1,75L/100 km, rẻ chỉ như Vision chắc chắn hài lòng chị emGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá rẻ hấp dẫn nhưng vẫn đầy đủ phanh ABS, tiết kiệm nhiên liệu.
Trải nghiệm xe máy điện Việt Nam giá 35 triệu đồng đẹp như Lead, cốp siêu rộng, chạy 150km/sạc, rẻ ngang Vision cực hợp với chị emGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện đang gây xôn xao mạng xã hội nhờ thiết kế thực dụng như Honda Lead, hướng tới đối tượng khách hàng là các chị em.
Xe máy điện Honda sắp bán ở Việt Nam pin LFP, sạc nhanh 2 giờ, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH sẽ có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda với pin LFP, sạc nhanh 2 giờ, có số lùi và động cơ mạnh, hướng tới phân khúc cao cấp.