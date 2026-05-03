Hatchback giá 205 triệu đồng của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

Hatchback của thương hiệu lớn phong cách tân cổ điển, nội thất tiện nghi, chạy xa tới 403km/1 lần sạc

Wuling Bingo Pro 2026 với giá bán quy đổi chỉ từ 205 triệu đồng. Mẫu hatchback này hứa hẹn sẽ đối thủ của Hyundai i10 nếu bán tại Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Mẫu xe được đề cập là Wuling Bingo Pro 2026.

Về kích thước, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.050 x 1.758 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.560 mm. So với phiên bản Bingo tiêu chuẩn, xe được gia tăng kích thước ở cả chiều dài và chiều rộng, qua đó cải thiện đáng kể không gian nội thất, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Thiết kế của xe theo phong cách tân cổ điển, với điểm nhấn là cụm đèn pha LED dạng tròn kết hợp dải đèn định vị ban ngày uốn cong mềm mại. Thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, đi cùng bộ mâm thiết kế dạng cánh hoa.

Phía sau nổi bật với cánh gió nhỏ và cụm đèn hậu tạo hình như đá ruby, mang lại diện mạo khác biệt trong phân khúc xe điện mini.

Phần cốp trước là một điểm cộng với những mẫu xe điện cỡ nhỏ như này, giúp gia tăng khả năng chứa đồ. Ảnh: Tổng hợp





Khoang nội thất được định hướng theo tiêu chí thực dụng, với tổng cộng 25 vị trí chứa đồ, đi kèm nhiều tiện ích như khe để ô, móc treo và sạc điện thoại không dây. Xe còn sở hữu cốp trước dưới nắp ca-pô, đây cũng là trang bị hiếm gặp ở các mẫu xe giá rẻ.

Khu vực lái được trang bị vô lăng hai chấu đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch đặt nổi. Hệ thống giải trí Ling OS hỗ trợ điều khiển giọng nói AI, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển xe từ xa, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Khoang nội thất hiện đại. Mẫu xe này có khả năng di chuyển xa tới 403km/1 lần sạc. Ảnh: Tổng hợp

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp, camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở các phiên bản cao hơn, xe bổ sung camera 360 độ và túi khí, tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.

Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đặt phía trước, công suất tối đa 65 kW (tương đương 87 mã lực), tăng khoảng 30% so với bản tiêu chuẩn. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và trên đường trường.

Wuling Bingo Pro sử dụng pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tương ứng 330km và 403km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, đồng thời có khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài với công suất 3,3kW.

Giá hatchback Wuling Bingo Pro

Tại thị trường Trung Quốc, xe được phân phối với 4 phiên bản, có giá dao động từ 58.800 đến 72.800 Nhân dân tệ (khoảng 206-255 triệu đồng). Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường trong thời gian tới.

Với mức giá dễ tiếp cận, không gian rộng rãi và trang bị ngày càng hoàn thiện, mẫu xe này đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.