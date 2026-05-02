Tình tiết bất ngờ vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn

Liên quan vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn , Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau khi nắm được thông tin, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Công an xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn; đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội.

Làm việc với anh H.D.C. - trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món.

Lực lượng chức năng làm việc với đoàn khách. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C. Sau đó anh C. chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn lưu lại và đăng lên trang Facebook cá nhân. Bài đăng này sau đó được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực.

Nội dung lan truyền trên mạng cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác bất thường về chi phí.

Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, nhiều fanpage “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thực tế được xác định qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng là hai bên có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 1/5.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá , vụ việc trên cho thấy, không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương.

Trong cao điểm mùa du lịch, Sầm Sơn đang nỗ lực xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn đối với du khách. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin, góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hóa đơn tạm tính một bữa ăn tại Sầm Sơn giá 17.925.000 đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng... Nội dung và hình ảnh hóa đơn trên được đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên Facebook và có nhiều bình luận tiêu cực.

Tờ hoá đơn bữa ăn xuất hiện trên mạng xã hội làm dư luận xôn xao, thậm chí có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, hóa đơn đoàn khách ăn ngày 30/4, ghi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thực đơn gồm 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7kg hết hơn 12 triệu đồng; món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn lại không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi chung chung tại đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hóa).