SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40

SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em
GĐXH - SUV hybrid hạng C với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,2 lít/100 km, giá khởi điểm chưa tới 400 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Hyundai Tucson và Honda CR-V.
SUV hybrid hạng C đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km
Mẫu xe được nhắc đến là BYD Song Pro DM-i Flying Edition 2026, vừa chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc.
So với mặt bằng chung, BYD Song Pro DM-i Flying Edition tạo lợi thế rõ rệt khi kết hợp chi phí tiếp cận thấp với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đây là yếu tố khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức ép mà mẫu xe này có thể tạo ra nếu xuất hiện tại các thị trường như Việt Nam, nơi Hyundai Tucson và Honda CR-V vẫn đang duy trì sức hút ổn định.
Về hệ thống truyền động, xe sử dụng cấu hình plug-in hybrid DM-i đặc trưng của BYD. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 1.5L cho công suất tối đa 99 mã lực với mô-tơ điện 161 mã lực, dẫn động cầu trước. Nhờ cách vận hành ưu tiên điện, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 3,2 lít/100 km, con số rất khó đạt được với các mẫu SUV cỡ C thuần xăng hiện nay.
Không dừng lại ở đó, bộ pin LFP dung lượng từ 26,6 đến 34,27 kWh giúp xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện từ 220 đến 301 km theo chuẩn CLTC. Ở phiên bản cao nhất, phạm vi hoạt động thuần điện được cải thiện tới 33,3% so với thế hệ trước, giúp mẫu xe này trở nên linh hoạt hơn trong cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn hành trình dài.
Xét về kích thước, xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 mm x 1.860 mm x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm, mang lại không gian đủ rộng cho 5 hành khách. Kích thước này đặt BYD Song Pro DM-i Flying Edition vào cùng “mâm” với Hyundai Tucson và Honda CR-V, tạo nền tảng cạnh tranh trực diện về không gian sử dụng.
Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn với cách bố trí hiện đại, nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Cần số được chuyển lên phía sau vô-lăng hai chấu, giúp tối ưu khu vực điều khiển trung tâm và tạo cảm giác gọn gàng hơn khi sử dụng.
Trang bị công nghệ cũng là điểm đáng chú ý. Xe được tích hợp tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 100, cho phép thực hiện các chức năng như giữ làn đường và kiểm soát hành trình trên cao tốc. Người dùng có thể nâng cấp lên DiPilot 300 với LiDAR, bổ sung khả năng điều hướng tự động và hỗ trợ đỗ xe trong hơn 300 tình huống khác nhau.
Bên cạnh đó, hệ thống treo thích ứng điện tử DiSus-C cho phép điều chỉnh giảm xóc theo thời gian thực, góp phần cải thiện độ êm ái và ổn định thân xe. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao, tăng cường mức độ an toàn trong các tình huống bất ngờ.
Giá SUV hybrid hạng C BYD Song Pro DM-i Flying Edition
BYD cung cấp tổng cộng bốn phiên bản cho Song Pro DM-i Flying Edition với giá dao động từ 102.900 đến 132.900 Nhân dân tệ (khoảng 396,71 đến 512,37 triệu đồng). Với cấu hình đa dạng, mẫu SUV này hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng phổ thông đến những ai ưu tiên công nghệ.
Trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ rệt, sự xuất hiện của một mẫu SUV cỡ C có giá dễ tiếp cận, tiêu thụ nhiên liệu thấp và trang bị dày như BYD Song Pro DM-i Flying Edition cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc sẽ ngày càng khốc liệt, đặc biệt với các tên tuổi lớn như Hyundai Tucson và Honda CR-V.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
