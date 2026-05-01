Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông tháng 5/2026

Tại thời điểm tháng 5/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng nhà phố thương mại rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 80 đến 300 triệu đồng/m2, thậm chí có nhiều căn giá bán đã vượt ngưỡng 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn nhà phố thương mại, thiết kế 7 tầng, rộng 89m2, tại dự án Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 47 tỷ đồng, tương đương 479,59 triệu đồng/m2.

Tại dự án Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, căn shophouse rộng 120m2, thiết kế 5 tầng hiện đang được rao bán với giá 65 tỷ đồng, tương đương 541,67 triệu đồng/m2.

Căn shophouse chân đế chung cư rộng 638m2 tại dự án The Pride, đường Tố Hữu, phường Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 57 tỷ đồng, tương đương 89,34 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá nhà phố thương mại trên địa bàn phường Hà Đông có lượng rao bán khá sôi nổi, theo khảo sát, giá bán đã chạm vài chục tỷ đồng/căn đối với phân khúc nhà phố thương mại liền kề, đối với loại hình shophouse chân đế chung cư, giá bán cũng đã chạm và vượt 80 triệu đồng/m2. Sau sáp nhập, phường Hà Đông vẫn là một trong khu vực có lượng dao dịch bất động sản sôi nổi, đây vẫn là cửa ngõ, đất vàng của thủ đô, có dân cư đông đúc, có tốc độ đô thị hóa phát triển đồng bộ cao.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 4/2026 GĐXH - Hiện nay, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 100 đến hơn 500 triệu đồng/m2.