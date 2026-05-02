Giá bạc hôm nay 2/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat tăng nhẹ lên vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 2/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 2/5 có sự phục hồi, giá bán đang niêm yết ở vùng 78,479 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,226 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua (77,253 triệu đồng/kg, tương đương 2.897 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 8h04 phút niêm yết ở vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi đó giá bán niêm yết sáng qua chỉ duy trì ở vùng 77,413 triệu đồng/kg, tương đương 2,903 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Trong khi tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc lại không có sự điều chỉnh nhiều, giá bán sáng nay vẫn niêm yết bảng giá của ngày 29/4, ở vùng 75,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện đang thấp hơn giá bạc tại các hệ thống như Phú Qúy, Ancarat gần 3 triệu đồng/kg bán ra.
Giá bạc DOJI
Động thái tăng nhẹ xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,953 triệu đồng/kg và 14,765 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá bán ngày hôm qua chỉ ở vùng 2,907 triệu đồng/lượng và 14,535 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có xu hướng tăng giá, trong khi giá bán ngày hôm qua chỉ quanh vùng 74 USD/ounce, thì ngày hôm nay, giá bán đã nhích nhẹ lên vùng 75 USD/ounce.
Dù có sự điều chỉnh giảm, nhưng biên độ giảm không quá sâu, cùng một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
