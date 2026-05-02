Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Dương Nội rao bán rầm rộ tháng 5/2026

Thứ bảy, 12:07 02/05/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Thời điểm tháng 5/2026, lượng thông tin rao bán và giá bán nhà phố thương mại khu vực phường Dương Nội (Hà Nội) có sự tăng trưởng mạnh, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt cả phường Hà Đông.

Tại thời điểm tháng 5/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng nhà phố thương mại rao bán khá sôi nổi, giá bán ngang ngửa, thậm chí vượt cả khu vực phường Hà Đông, khi dao động phổ biến từ 70 đến gần 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn nhà phố thương mại thiết kế 7 tầng, rộng 94m2 tại dự án The Terra An Hưng, phường Dương Nội, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 52 tỷ đồng, tương đương 553,19 triệu đồng/m2.

Tại dự án Anland LakeView, đường Ngô Thì Nhậm, phường Dương Nội, căn nhà phố thương mại thiết kế 3 tầng, rộng 220m2 hiện đang được rao bán với giá 25,52 tỷ đồng, tương đương 116 triệu đồng/m2.

Căn shophouse chân đế chung cư, rộng 203,9m2 tại dự án Anland Complex, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, hiện đang được rao bán với giá 15,29 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Nhà phố thương mại tại khu vực phường Dương Nội hiện có nguồn cung tương đối dồi dào, bởi một loạt dự án, khu đô thị mới được triển khai, giá nhà phố thương mại tại đây cũng đã tăng cao, chạm ngưỡng 70 triệu đồng/m2 đối với shophouse chân đế chung cư, và chạm mốc trên 500 triệu đồng/m2 đối với loại nhà phố thương mại. 

GĐXH - Hiện nay, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 100 đến hơn 500 triệu đồng/m2.

GĐXH - Hàng loạt nhà phố thương mại, shophouse tại các khu đô thị mới phía Tây Hà Nội đang rơi vào cảnh bỏ không kéo dài. Dù được thiết kế hiện đại, diện tích lớn, nhưng sức hút với khách thuê lại khá hạn chế, phản ánh những bất cập trong phát triển và khai thác loại hình bất động sản này.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
