Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng phong cách retro, trang bị ngang Honda SH Mode, phanh ABS, tiêu thụ 1,75L/100 km, rẻ chỉ như Vision chắc chắn hài lòng chị em

Suzuki bất ngờ "gia nhập cuộc đua" với một sản phẩm hoàn toàn mới mang tên Lumi.

Trong bối cảnh thị trường xe tay ga tại Indonesia đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Honda và Yamaha, Suzuki bất ngờ “gia nhập cuộc đua” với một sản phẩm hoàn toàn mới mang tên Lumi. Mẫu xe này được phát triển thông qua hợp tác với Haojue – đối tác quen thuộc của Suzuki tại Trung Quốc – và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khác biệt cùng loạt trang bị vượt tầm giá.

Khác với xu hướng thiết kế góc cạnh, hiện đại đang phổ biến, Suzuki Lumi theo đuổi phong cách retro châu Âu với những đường nét bo tròn mềm mại. Cụm đèn pha tròn kết hợp dải đèn định vị ban ngày tạo điểm nhấn cổ điển nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Phần đèn hậu được tinh chỉnh với hiệu ứng ánh sáng đỏ nổi bật, góp phần tăng tính nhận diện và cảm giác cao cấp.

Suzuki Lumi theo đuổi phong cách retro châu Âu

Xe có kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên chỉ 740 mm và trọng lượng khoảng 115 kg, phù hợp với đa dạng người dùng, đặc biệt là nữ giới hoặc người mới sử dụng xe tay ga. Thiết kế này cũng giúp Lumi linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc, dễ dàng quay đầu hoặc luồn lách trong không gian hẹp.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, Suzuki Lumi còn được chú trọng về tính tiện dụng. Điểm đáng chú ý là bình xăng được đặt phía trước, cho phép người dùng đổ nhiên liệu mà không cần mở yên – một tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số mẫu xe ga cao cấp hơn. Bên cạnh đó, xe được trang bị chìa khóa thông minh, cổng sạc USB và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành.

Suzuki Lumi sử dụng động cơ 124cc

Một số chi tiết nhỏ nhưng thiết thực cũng được tích hợp như khóa phanh hỗ trợ dừng xe trên dốc hay hệ thống ngắt động cơ khi chống chân bên. Những trang bị này cho thấy Lumi không chỉ hướng đến thiết kế mà còn tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Về khả năng vận hành, Suzuki Lumi sử dụng động cơ 124cc, làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9,5 mã lực. Khối động cơ này được tối ưu theo hướng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu dao động khoảng 1,75–2 lít/100 km – con số khá cạnh tranh trong phân khúc.

Lumi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản với độ rung thấp

Dù không nhấn mạnh vào sức mạnh, Lumi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản với độ rung thấp và khả năng vận hành mượt mà. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với người dùng đề cao sự ổn định, tiết kiệm hơn là hiệu suất cao.

Giá xe ga 125cc Suzuki Lumi

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe này nằm ở mức giá. Với giá bán từ 23,67 – 24,83 triệu Rupia (tương đương khoảng 36 – 38 triệu đồng), Suzuki Lumi được trang bị hàng loạt tính năng hiếm thấy trong phân khúc phổ thông, bao gồm phanh ABS bánh trước và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Ngoài ra, các tiện ích như smartkey, cổng sạc hay màn hình kỹ thuật số càng giúp mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn.

So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Vario hay Yamaha NMAX, Lumi có lợi thế rõ rệt về giá bán, trong khi vẫn đảm bảo thiết kế và trang bị ở mức cạnh tranh. Sự xuất hiện của mẫu xe này được đánh giá sẽ tạo thêm áp lực lên các hãng xe Nhật Bản vốn đang chiếm ưu thế tại thị trường Đông Nam Á.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



